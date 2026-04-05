Yellowstone en primavera: un destino salvaje en plena eclosión

“Yellowstone es un lugar espectacular. El primer territorio del mundo declarado Parque Nacional, hace ahora 154 años”, destaca Mariano López. Aunque su atractivo se mantiene durante todo el año, es en esta estación primaveral cuando el parque vive uno de sus momentos más singulares. Con el aumento progresivo de las temperaturas, el deshielo comienza a transformar el paisaje. “Una explosión, auténtica explosión, de vida recorre cada rincón del parque”, según Mariano. El agua procedente de la nieve alimenta ríos, arroyos y cataratas, entre ellas las más conocidas del río Yellowstone, que atraviesa un cañón de casi mil metros de profundidad. El parque cuenta con cerca de 300 saltos de agua y es en primavera cuando alcanzan su mayor caudal. A ello se suman las fuentes termales y los más de 300 geiseres, que en esta época presentan columnas de vapor más densas y visibles.

Parque Nacional Yellowstone | Unsplash

Fauna en plena actividad: nacimientos y migraciones

La primavera también marca un periodo clave para la fauna del parque. Entre mediados de abril y principios de mayo nacen las crías de bisontes. “Se les llama ‘red dogs’, perros rojos, porque nacen con un pelo rojo brillante”, explica Mariano López. Además, es habitual observar osos tras el fin de la hibernación, así como alces que regresan desde el sur para ocupar sus territorios. A este ciclo se suma la llegada de aves migratorias y la actividad reproductiva de distintas especies.

Crías de bisonte en Yellowstone | Unsplash

Cómo visitar Yellowstone en primavera

El acceso al parque se realiza a través de cinco entradas. El aeropuerto más cercano con mejores conexiones es el de Salt Lake City, desde donde se puede llegar en coche en unas cuatro horas y media. A partir del 17 de abril, se abre el acceso oeste, el más recomendable por su cercanía a West Yellowstone, principal núcleo turístico. “Conviene dedicar tres o cuatro días a la visita al parque”, señala Mariano López, quien también recomienda añadir una jornada para visitar Cody, localidad vinculada a la figura de Buffalo Bill.

Mapa del Parque de Yellowstone | Unsplash

Buffalo Bill y su legado histórico

En Cody se encuentra un museo dedicado a William Frederick Cody, conocido como Buffalo Bill, quien alcanzó fama mundial con su espectáculo itinerante. Fundado en 1883, el “Buffalo Bill’s Wild West” llegó a Barcelona en diciembre de 1889, donde permaneció hasta enero del año siguiente. El espectáculo, con más de 1.200 participantes y numerosos animales, no tuvo el éxito esperado. Este episodio forma parte del legado que se conserva en el museo de Cody.

Buffalo Bill | Pixabay

Escucha el audio completo de este reportaje de Mariano López para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.