Turismo sostenible en Guimarães: historia, parques y movilidad verde

Enrique Domínguez Uceta explica que “la ciudad la tenemos cerca, a un paso de casa, y además es una maravillosa ciudad histórica, preciosa, aunque el reconocimiento como capital verde lo ha merecido por sus iniciativas y logros en los campos de la movilidad urbana, de la economía circular y de la educación medioambiental…”.

Situada en el norte de Portugal, cerca de Braga y Oporto, en la región del Minho, Guimarães está considerada como la cuna de Portugal, donde el primer rey, Alfonso Henriques, inició su reinado. Su centro histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, destaca por sus calles empedradas, edificios medievales de piedra y monumentos como el Castillo de Guimarães, del siglo X, y el Palacio de los Duques de Braganza, hoy convertido en museo. También sobresale el Museo Alberto Sampaio, con importantes piezas religiosas.

“El centro es bastante compacto y se abarca muy bien a pie, y no tiene gentrificación, el casco está vivo y lleno de actividad…”, señala el colaborador.

Guimaraes | Pexels - Sonny Vermeer - 505472791-17443106

Capital Verde Europea por su modelo sostenible

“No es capital verde por la naturaleza, sino porque reconocen el esfuerzo de Guimarães por convertirse en un ejemplo de ciudad sostenible”, afirma Domínguez Uceta. Entre las medidas adoptadas figuran la gestión eficiente de residuos urbanos, el impulso de la movilidad con vehículos eléctricos y la recuperación de espacios naturales.

Recuerda además que “cuando llegas y compruebas la calidad de vida urbana de ciudades como Vitoria, que fue capital verde en 2012, te das cuenta de que lo deseable es posible, parques, carriles bici, silencio, baja contaminación, debería ser un objetivo alcanzable”.

En 2026, la ciudad reforzará su apuesta con nuevos proyectos de energías renovables, redes de transporte ecológico y programas de concienciación ambiental.

Guimaraes Verde | Pexels - Diogo Miranda - 2044514-28543593

Parques, industria y programa “Guimarães Verde”

Guimarães combina tradición industrial y sostenibilidad. “Guimarães se ha convertido en un laboratorio de innovación ecológica…”, destaca el colaborador, recordando su pasado en manufacturas metálicas y la producción de cuberterías de diseño.

En el ámbito natural, ofrece espacios como el Parque da Penha, el Parque da Cidade, los jardines del Palacio de los Duques y otros enclaves verdes repartidos por toda la ciudad.

Durante la capitalidad, el programa “Guimarães Verde” propone rutas ciclistas, senderos ecológicos, talleres de botánica, observación de aves, festivales en espacios naturales, ferias ecológicas y congresos sobre sostenibilidad urbana. “Todo con dos ideas principales, la participación ciudadana y la mirada hacia el futuro”.