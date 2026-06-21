San Francisco: tras las huellas de El halcón maltés

Sandra Martín elige El halcón maltés para recorrer la ciudad californiana desde una perspectiva literaria. Según explica, Dashiell Hammett, nacido en San Francisco, ambientó en su ciudad natal esta novela protagonizada por el detective Sam Spade, llevada posteriormente al cine con Humphrey Bogart.

Película el 'Halcón Maltés' | Agencias

Sandra apunta que todavía pueden reconocerse algunos escenarios de la obra, especialmente en Union Square y Chinatown. Union Square fue “el epicentro de la ciudad de los años 20 a los 50” y conserva edificios de estilo art déco, además de espacios históricos como el hotel Beacon Grand y la línea de tranvía de Powell Street.

Tranvía en San Francisco | Unsplash

El restaurante de Sam Spade y la leyenda del halcón

Entre las referencias más conocidas de la novela destaca John's Grill, el restaurante favorito de Hammett. Sandra Martín destaca que sigue abierto y que es “uno de los imprescindibles de la ciudad por sus carnes asadas, sus platos de marisco y, sobre todo, por el plato estrella, las chuletas de cordero que Sam Spade se zampaba en la novela”.

El restaurante John's Grill, sirviendo desde 1908 | Unsplash

En el local se exhibe una copia del famoso halcón que da nombre a la obra. Sandra recuerda que la leyenda se remonta a la cesión de Malta por Carlos I de España a los caballeros hospitalarios, origen de la historia que inspiró a Hammett para situar la búsqueda de la estatuilla en San Francisco.

Original vista del Golden Gate | Unsplash

Golden Gate, Alcatraz y la bahía

La visita a la ciudad conduce inevitablemente hacia la bahía y su principal icono. Sandra Martín aconseja: “si se va a San Francisco hay que dedicar un día a su gran icono, el Golden Gate”, inaugurado en 1937, después de la publicación de la novela. La bahía permite también visitar la isla de Alcatraz, Angel Island y Sausalito. En la zona marítima sobresalen lugares como Fisherman's Wharf, el muelle Pier 39, conocido por su colonia de leones marinos, y el Ferry Building, antiguo centro de ferris convertido en mercado gastronómico.

Golden Gate | Unsplash

Barrios históricos, cultura y espacios verdes

La diversidad cultural de San Francisco se refleja en Chinatown, Mission y Castro. Este último alberga el Paseo de Honor Arcoíris, dedicado a figuras destacadas del movimiento LGTB, entre ellas Harvey Milk. La ciudad también conserva algunos de sus rincones más fotografiados en Alamo Square, donde se encuentran las Painted Ladies, una emblemática hilera de casas victorianas.

Castro, en San Francisco | Unsplash

Entre los espacios culturales y naturales, Sandra Martín recomienda el Golden Gate Park, que alberga el museo De Young, el Museo de Ciencias Naturales y un Jardín de Té Japonés creado para la Exposición Internacional de California de 1894. El recorrido concluye junto a la bahía, en el Café Buena Vista, donde Sandra asegura haber disfrutado de su bebida favorita del viaje: un café irlandés que, según la tradición local, nació en este establecimiento.

Jardín de té japonés, San Francisco | Pexels

Escucha el audio completo de este reportaje de Sandra Martín para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos, de 12:00 a 14:00h, con Carles Lamelo.