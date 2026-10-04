San Basilio de Palenque: el primer pueblo libre de América

La historia de San Basilio de Palenque está ligada a Benkos Biohó, un líder africano esclavizado que en el siglo XVII se fugó junto a un grupo de hombres y mujeres y se adentró en los montes de María. Allí fundaron un palenque, un asentamiento de africanos libres que se rebelaban contra el dominio colonial español. Aunque era un refugio miserable en mitad de la selva, resistió los ataques militares hasta que, en 1691, la Corona española tuvo que firmar un decreto reconociendo su independencia. San Basilio de Palenque se convirtió así en el primer pueblo libre de toda América.

Una cultura reconocida por la UNESCO

El aislamiento permitió conservar una singularidad cultural que llevó a la UNESCO a declarar San Basilio de Palenque Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2005. El pueblo mantiene tradiciones orales, rituales fúnebres como el lumbalú, con cantos y tambores durante nueve días, y una lengua propia: el palenquero que, según explica Enrique Domínguez Uceta, “es la única lengua criolla de base léxica española que existe en el mundo entero”. El palenquero mezcla el español con gramática y vocabulario de lenguas bantúes del centro y oeste de África.

Mujeres palenqueras | Pexels

Música, gastronomía y tradiciones de Palenque

San Basilio de Palenque ofrece calles de tierra, casas sencillas, murales coloridos y una estatua de Benkos Biohó en la plaza principal, representado rompiendo sus cadenas. Los visitantes pueden conocer la historia del pueblo de la mano de la comunidad, asistir a bailes tradicionales y descubrir la gastronomía palenquera. Entre los dulces destacan las alegrías, elaboradas con millo tostado, miel de panela y coco, y los enyucados. La cocina salada incluye arroz con coco, posta negra y pescado frito con patacones. El pueblo también conserva conocimientos de medicina tradicional basados en raíces, hojas y cortezas, transmitidos por sabedores y curanderos.

Pescado frito | Pexels

Turismo comunitario y música colombiana

Aunque Palenque ha afrontado problemas de infraestructuras y pobreza, la comunidad ha apostado por el turismo comunitario. Los jóvenes palenqueros guían hoy a los visitantes y muestran su legado cultural. Además, San Basilio de Palenque ocupa un lugar destacado en la música colombiana moderna, con géneros como la champeta y grupos que van desde el Sexteto Tabalá hasta Kombilesa Mí.

El audio completo de este viaje de Enrique Domínguez Uceta a San Basilio de Palenque se puede escuchar en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.