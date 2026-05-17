Qué comer en Salzburgo: guía gastronómica entre cerveza, cafés históricos y pastelería austríaca

Según explicó la colaboradora, “Salzburgo tiene una cocina muy interesante, con personalidad, porque es, ante todo, una culinaria muy anclada en el territorio y en la temporada”. La gastronomía local incorpora caza, pescado de río y lago, quesos, panes, frutos del bosque y hierbas silvestres.

También destacó la influencia cultural de los países vecinos de Centroeuropa y la huella histórica de los siglos XVIII y XIX en productos y recetas que todavía permanecen presentes en la cocina austríaca. “Es fácil imaginar a los Mozart comiendo en las fondas y las casas de huéspedes”, señaló, recordando la llegada del azúcar americano, el paprika introducido por los otomanos o el auge del café y el chocolate en las meriendas cortesanas.

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Cervecerías y tabernas tradicionales

Para comprender el ambiente gastronómico de Salzburgo, Inés recomendó comenzar por las cervecerías y tabernas locales. “La vida de Salzburgo no se entiende sin la tradición cervecera”, afirmó, mencionando especialmente la Augustiner Bräu Salzburg.

Entre los platos más habituales citó las carrilleras de ternera con salsa de cebolla, la schnitzel, el goulash con paprika, las Semmelknödel y los pretzels con sal gruesa. “Si quito las patatas de la ecuación, me quedo con un menú que podría encajar con cualquiera del siglo XVIII”, resumió.

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Caza, pescado de lago y mercados locales

La colaboradora definió la cocina salzburguesa como “una cocina de bosques y lagos”. Entre sus recomendaciones destacó el ragout de ciervo del restaurante Gasthof Zur Post y platos de pescado de río y lago como la trucha o el lucio carpa con risotto de espárragos verdes y ajo silvestre.

Para una comida informal aconsejó visitar los mercados locales y comprar pretzels, quesos del Tirol, embutidos y salchichas típicas como la bosna o la Käsekrainer.

Tarta Sacher | Pexels - Zeze- 2151252797-36294406

Cafés históricos y pastelería austríaca

“La pastelería austriaca es una de las mejores del mundo”, aseguró Inés Hernández. Entre los postres tradicionales mencionó el Apfelstrudel, el Kaiserschmarrn, el Salzburger Nockerln, los bombones Mozartkugel y la tarta Sacher.

También recomendó visitar cafés históricos como Café Tomaselli, Café Bazar y el Hotel Sacher Salzburg.

En cuanto al pan, destacó la tradición de la abadía de St. Peter's Abbey, donde todavía funciona un horno histórico medieval. Allí probó el Kletzenbrot, un pan de centeno con frutas secas y especias típico de Austria.