Navidad en el norte de Europa: qué ver en los mercados de Suecia, Noruega y Finlandia

En Londres, el Southbank Centre Winter Market reúne gastronomía internacional, esculturas de hielo y espectáculos circenses junto al Támesis. Hyde Park acoge Winter Wonderland, con atracciones familiares, chalés de madera y una gran pista de hielo. Las luces de Carnaby Street y la decoración de Covent Garden completan el recorrido navideño.

Navidad en Copenhague | Pexels - York Peuckert - 2147538587-29646918

Copenhague: la Navidad danesa y los jardines de Tívoli

En Dinamarca, el concepto hygge, asociado al bienestar y los ambientes acogedores, también se refleja en sus mercadillos. Copenhague ofrece el mercado de Højbro Plads, con artesanía y tradiciones compartidas con Groenlandia y las Islas Feroe. Los jardines de Tívoli incorporan iluminación, experiencias infantiles y casetas donde probar æbleskiver, los tradicionales buñuelos dulces daneses.

Tradiciones navideñas | Pexels - Ann Buht - 251461-14721572

Estocolmo: tradiciones, velas y artesanía

El mercado de Gamla Stan, en el casco histórico de Estocolmo, mantiene su tradición navideña entre puestos de artesanía, productos ecológicos y textiles de lana. En Skansen, el museo al aire libre, las familias pueden descubrir los antiguos relatos de los tomtar, los duendes navideños suecos.

Navidad en el ártico | Pexels - Damir - 35611459

Noruega y Finlandia: Navidad más allá del Círculo Polar Ártico

En Noruega, Oslo combina mercados y gastronomía tradicional, mientras que Tromsø permite descubrir pequeñas ferias de artesanía sami y disfrutar de los paisajes árticos, con la posibilidad de contemplar auroras boreales. Finlandia propone dos escenarios diferentes: Rovaniemi, en Laponia, con el Pueblo de Papá Noel y Helsinki, donde el mercado de la Plaza del Senado reúne artesanía, productos locales y bebidas calientes como el glögi.

Tallin navideño | Pexels - Karol Tomsia - 2161451350-38355539

Tallin: Navidad entre murallas medievales

La capital de Estonia completa la ruta con su mercado de la Plaza del Ayuntamiento, rodeado por un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los puestos ofrecen tejidos de lana, cerámica y especialidades gastronómicas tradicionales, junto al árbol navideño cuya historia se remonta al siglo XV. Para Domínguez Uceta, estos mercados son mucho más que espacios comerciales: “No son simples ferias comerciales, son puntos de encuentro comunitarios donde reina la hospitalidad, el aroma a vinos especiados, como el glögg o el mulled wine, a jengibre, a canela y abeto fresco.”