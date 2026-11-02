'Así suena… el VINSEUM': un viaje por la historia y la cultura del vino en Cataluña

En pleno centro histórico de Vilafranca del Penedès se encuentra el VINSEUM, Museo de las Culturas del Vino de Cataluña, un espacio que invita a descubrir la estrecha relación entre el vino, el paisaje y las personas que han dado forma al territorio durante siglos. Hasta allí se ha desplazado Víctor Herranz, que en la sección 'Así suena… el VINSEUM' de Onda viajera nos acerca a uno de los espacios culturales más singulares del Penedès.

El museo combina el patrimonio histórico de Vilafranca con una propuesta expositiva moderna, interactiva y multimedia. A través de sus salas, los visitantes pueden conocer cómo la cultura del vino ha influido en la economía, los oficios, las tradiciones y la vida cotidiana de Cataluña, convirtiéndose en una parte fundamental de su identidad.

Un recorrido por siglos de historia y tradición vitivinícola

Xavi Fornos, director del VINSEUM, explica que el museo propone un recorrido por 3.000 años de historia de la uva y el vino en Cataluña, poniendo en valor no solo la tradición vitivinícola, sino también el patrimonio cultural que se ha generado a su alrededor.

Entre las piezas más singulares de su colección destacan antiguos vestigios relacionados con el cultivo de la vid y una monumental prensa de vino de 1831, una de las grandes protagonistas del recorrido. Su tamaño y complejidad permiten hacerse una idea de la importancia que tuvo la elaboración del vino en la economía y la sociedad de otras épocas.

A través de objetos históricos, recursos audiovisuales e instalaciones inmersivas, el museo permite seguir el camino de la uva desde la cepa hasta la copa y descubrir cómo la viticultura ha transformado los paisajes, los oficios y las costumbres de distintas generaciones.

Un museo para descubrir el vino con los cinco sentidos

La visita al VINSEUM va mucho más allá de contemplar una colección de piezas históricas. Sus instalaciones ofrecen experiencias interactivas, visitas guiadas, talleres sensoriales y actividades familiares que acercan la cultura del vino a públicos de todas las edades.

VINSEUM de Vilafranca del Penedès | VINSEUM

Entre sus propuestas más originales destacan los sumilleres virtuales, que permiten descubrir los conocimientos y experiencias de reconocidos profesionales del mundo del vino y la gastronomía de una manera diferente.

Otro de sus atractivos es una extensa colección de etiquetas de vinos, cavas, licores y destilados, que permite observar la evolución de la imagen y la comercialización de estas bebidas a lo largo del tiempo.

La experiencia también tiene su vertiente gastronómica. El museo ofrece degustaciones de vinos y cavas, mientras que su espacio de restauración permite seguir explorando los sabores del territorio acompañados de productos locales.

El VINSEUM, punto de partida para descubrir las rutas del vino de Cataluña

Situado en una de las grandes comarcas vitivinícolas del país, el VINSEUM es también una puerta de entrada al enoturismo en Cataluña. Desde Vilafranca del Penedès, los viajeros pueden descubrir bodegas históricas, pequeños productores, paisajes de viñedos y propuestas culturales y gastronómicas vinculadas al vino.

VINSEUM de Vilafranca del Penedès | VINSEUM

El museo está relacionado, además, con iniciativas como el Most Festival Internacional de Cinema del Vi, una cita cultural que combina el cine con la tradición vitivinícola y convierte Vilafranca del Penedès en un punto de encuentro para los amantes de ambas disciplinas.

Una visita que demuestra que el vino forma parte de la historia, la identidad y la cultura de Cataluña, y que descubrirlo a través del VINSEUM es también una manera de comprender el territorio y a quienes lo habitan.

Con la colaboración de la Generalitat de Catalunya.