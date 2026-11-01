Núria Sala invita a conocer el Penedès a través del enoturismo: "Cataluña es una bodega inmensa a nuestro alcance"

Durante el programa especial que Onda Viajera ha emitido desde el VINSEUM de Vilafranca del Penedès, Carles Lamelo ha conversado con Núria Sala, directora del Consorcio de Promoción Turística del Penedès y responsable técnica de la Red de Rutas del Vino de Catalunya. Esta red, que se presentará dentro de una semana en Madrid, reúne nueve itinerarios vitivinícolas que se unen para crecer juntos. Entre ellos se encuentra la Ruta del Vino del Penedès, una propuesta que invita a descubrir el territorio a través de sus paisajes, su cultura y su tradición vinícola.

"Es la oportunidad de redescubrir Cataluña descubriendo estos valores que son los que nos representan", ha explicado Sala. La responsable turística ha destacado que las rutas permitirán disfrutar de "experiencias enoturísticas impresionantes durante casi todo el año". Para ello, los agentes que forman parte de cada itinerario preparan con especial cuidado las propuestas que ofrecen a los visitantes.

Es la oportunidad de redescubrir Cataluña descubriendo estos valores que son los que nos representan

El paisaje es enoturismo

Sala ha insistido en que el enoturismo va mucho más allá de catar un vino: también supone conocer los paisajes que acompañan a las rutas. En el caso del Penedès, ha definido la propuesta como un recorrido que "juega con los contrastes" y que está abierto a todos los públicos. Se trata, ha señalado, de un territorio accesible en el que el paisaje constituye uno de sus principales atractivos: "Paisaje es enoturismo".

La directora también ha destacado el trabajo de transformación que el sector ha desarrollado durante los últimos años para orientarse hacia el turismo. El Penedès ofrece diferentes propuestas de viaje, con planes que pueden abarcar desde una jornada hasta más de quince días. "Cataluña es una bodega inmensa a nuestro alcance", ha resumido.

'Winefullnes' adaptado para los eventos empresariales

La oferta de la comarca incluye también propuestas culturales. Entre ellas se encuentra la exposición 'El Penedès con ojos de Gaudí', que profundiza en la relación del célebre arquitecto con esta región y en el oficio de su padre, calderero. Sala también ha mencionado el festival de cine del Most Festival una propuesta abierta a todos los públicos que permite acercarse al mundo de la publicidad.

Núria Sala, directora del Consorcio de Promoción Turística del Penedès | Onda Cero

En el ámbito empresarial, las bodegas cuentan con espacios que pueden adaptarse a las necesidades de las compañías para celebrar distintos encuentros. A ello se suman propuestas que combinan vino, bienestar y actividad física, bajo conceptos como el «winefulness», una expresión que vincula disfrutar de un vino con cuidarse. Entre las actividades también figuran rutas en bicicleta, descensos en kayak y senderismo.

Que no nos dé miedo viajar cerca de casa

Sala ha animado a los oyentes a incorporar estas experiencias a sus planes de viaje y ha lanzado una invitación: "Que no nos dé miedo viajar cerca de casa". Su propuesta es acercarse a las nueve rutas del vino de Cataluña, que se encuentran relativamente próximas entre sí. Sobre el Penedès, ha destacado su papel como "el kilómetro cero del enoturismo en Cataluña".

Con la colaboración de la Generalitat de Catalunya.