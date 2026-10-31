Del Día de Todos los Santos a Halloween: las tradiciones que siguen vivas en España

La tradición cristiana de honrar a los santos se remonta al siglo IV y quedó vinculada al 1 de noviembre, mientras que el día 2 se dedica a los Fieles Difuntos. En España, ambas fechas han estado relacionadas con las visitas familiares a los cementerios, la limpieza de sepulturas y la colocación de flores y velas. Domínguez Uceta recuerda que era una celebración especialmente personal: “No era una fiesta genérica, era concreta, con nombres y apellidos…”

Día de Todos los Santos | Pexels - Jimmyelizarraras - 19041186

Las flores, protagonistas del 1 de noviembre

Crisantemos, claveles, rosas y margaritas llenan floristerías y puestos temporales durante los últimos días de octubre. Según explica Domínguez Uceta, la campaña de Todos los Santos concentra más del 30 % de la producción anual de flor cortada. Destacan zonas productoras de Andalucía, especialmente Cádiz y Sevilla, además del Maresme catalán, Murcia, la Comunidad Valenciana y Canarias.

Castañas asadas | Pexels - Withoguz - 24442386

Huesos de santo, buñuelos y castañadas

La gastronomía es otra parte fundamental de estas fechas. Los huesos de santo, elaborados con mazapán y rellenos de yema dulce, y los buñuelos de viento, rellenos de crema, nata o chocolate, aparecen en las pastelerías. En Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón se celebra también la Castanyada, con castañas tostadas, boniatos y panellets.

La figura de la castañera, tradicionalmente representada como una mujer mayor con pañuelo en la cabeza, forma parte del imaginario popular de estas celebraciones otoñales.

Teatro Cervantes | Pexels - Guerrero de la luz - 346901328-34674929

Del Don Juan Tenorio al Festival de las Ánimas de Soria

El teatro también tiene su espacio en Todos los Santos con las representaciones de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, cuyo desenlace transcurre en un cementerio. Otra celebración destacada es el Festival de las Ánimas de Soria, inspirado en la leyenda El Monte de las Ánimas, escrita por Gustavo Adolfo Bécquer en 1861.

El festival, que alcanza su 41.ª edición, reúne lecturas de relatos de terror, desfiles y actividades nocturnas en distintos espacios históricos de Soria. Una celebración que lleva a Domínguez Uceta a preguntarse por la relación entre ambas tradiciones: “Aunque no sé si es resistencia a Halloween o convergencia…”