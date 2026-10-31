Festival In-Edit 2026: Marianne Faithfull, David Bowie y Flying Free en Barcelona

La película inaugural es Broken English, un documental que recupera los últimos testimonios y una de las últimas actuaciones de Marianne Faithfull, con apariciones de Tilda Swinton, Nick Cave y Courtney Love. Toni Querol explica que la película va más allá de su relación con los Rolling Stones y los grandes episodios de su biografía: “Es una historia de música, supervivencia y libertad.”

Bowie,The Final Act | In-Edit Festival

Del rock alternativo de los noventa a David Bowie

The Best Summer, de Tamra Davis, recupera imágenes de un festival australiano de 1995 con Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters y Beck, incluyendo actuaciones y momentos entre bastidores. La programación también reúne documentales sobre Pulp, NOFX, Dolly Parton y Earth, Wind & Fire, este último dirigido por Questlove.

Otro de los títulos destacados es Bowie: The Final Act, que aborda las dificultades y reinvenciones de David Bowie, desde Tin Machine hasta Blackstar. “El documental muestra a un Bowie mucho más humano, que también atravesó momentos de incertidumbre, fracasos comerciales y etapas de incomprensión.”

Festival In-Edit - Barcelona | In-Edit 30 - Xavi Torrent

Flying Free, flamenco y nuevas miradas cinematográficas

La cultura de club también tiene su espacio con Flying Free, dedicado al himno de Pont Aeri y a su papel en la música electrónica catalana. El festival incorpora además trabajos de Carla Simón sobre Rocío Molina y de Albert Serra alrededor de Ingrid Caven, ampliando las formas de narrar la música a través del cine de autor.

Konkombe | Festival In-Edit

Un festival más allá de las proyecciones

In-Edit completa su programación con presentaciones, coloquios, encuentros, sesiones de DJs y conciertos. Entre las novedades figura el Premio Apolo al Mejor Vídeo Musical. Querol resume el objetivo del festival: “In-Edit es un lugar para descubrir películas, pero también para encontrarse con otras personas que comparten la pasión por la música.”

Las entradas pueden adquirirse individualmente o mediante packs para varias sesiones, permitiendo combinar el festival con una escapada cultural a Barcelona.