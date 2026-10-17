Descubre Benahavís: golf, barranquismo y escapadas por la sierra malagueña

Entre la playa y el mar, Benahavís resalta con sus casas blancas. El casco histórico de Benahavís invita a pasear por sus calles y descubrir la Iglesia de la Virgen del Rosario, del siglo XVIII; la Torre Leonera, una antigua torre vigía rodeada de estanques y jardines, y el palacio andalusí del siglo XVI que actualmente alberga la Casa de la Cultura. También destaca La Subida, una escalera decorada con elementos cerámicos azules que componen una imagen al observarla desde un punto determinado. Los versos literarios presentes en sus muros completan este recorrido por el pueblo, conocido además como "el comedor de la Costa del Sol" por su gastronomía.

Benahavís | OC Marbella

Qué pueblos visitar cerca de Benahavís

La ubicación de Benahavís permite desplazarse hacia la costa y el interior. Marbella y Puerto Banús se encuentran a unos diez minutos, mientras que Ronda, Ojén, Istán, Casares y Estepona ofrecen otras opciones para descubrir la arquitectura tradicional andaluza, las fachadas encaladas y los balcones floridos, junto al paisaje mediterráneo y las sierras litorales malagueñas.

Benahavís es un destino muy apreciado por los golfistas | Pixabay

Golf y rutas a caballo en plena naturaleza

Benahavís destaca por su concentración de campos de golf de categoría internacional. Entre ellos figuran La Zagaleta, Los Arqueros Golf & Country Club, diseñado por Severiano Ballesteros, y Marbella Club Golf Resort, con recorridos integrados en el paisaje montañoso y vistas al mar y a la costa africana. La hípica es otra alternativa para explorar el entorno. Varios centros ecuestres organizan rutas guiadas por las faldas de la Sierra de las Nieves y el valle del Guadalmina, entre pinares, castaños y alcornocales centenarios.

Barranquismo | Pexels

Senderismo, barranquismo y rutas en bicicleta

Entre las rutas de senderismo destacan la Acequia del Guadalmina, un paseo llano junto a un antiguo canal de riego; la ruta de las Libélulas, a orillas del Guadalmina, y la subida al Castillo de Montemayor, con vistas a la Costa del Sol y al Peñón de Gibraltar. El barranquismo en las Angosturas del Guadalmina permite descender por una estrecha garganta entre pozas, con neopreno y guías profesionales titulados. También hay rutas ciclistas de montaña, carretera y bicicletas eléctricas, además de excursiones guiadas en buggy, quad y motos de enduro por pistas forestales autorizadas.

Escucha el reportaje completo de Enrique Domínguez Uceta en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite los sábados y domingos, de 12:00 a 14:00 h, presentado por Carles Lamelo.