Andalucía de interior: los mejores rincones para disfrutar del verano entre naturaleza y patrimonio

El verano es uno de los mejores momentos para descubrir Andalucía. La comunidad despliega todo su atractivo con una amplia oferta de planes para todos los gustos, desde experiencias en plena naturaleza hasta propuestas culturales, gastronómicas y de ocio para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

Desde deportes al aire libre y playas de ensueño hasta festivales, terrazas y rutas por pueblos con encanto, Andalucía ofrece un sinfín de propuestas para aprovechar al máximo los largos días de verano.

Pero no solo de playas va Andalucía. Su interior también propone numerosas e interesantes propuestas para los visitantes que opten por disfrutar del verano en zonas no costeras, con mucha naturaleza, patrimonio, gastronomía y planes de ocio.

Jaén reina en el interior: de sus castillos a los parajes de Cazorla, Segura y las Villas

Cerrada de Elías, en la Sierra de Cazorla (Jaén). | Junta de Andalucía

Jaén es la provincia con mayor concentración de castillos de toda Europa: 97 castillos componen su geografía, además de 126 atalayas, torres y murallas que hacen de espejo para la época de Al-Ándalus y cuyo itinerario se sumerge en maravillosos pueblos recónditos en los que refugiarse de las altas temperaturas y tener otra perspectiva del verano.

El Castillo de Santa Catalina, en Jaén ciudad, ofrece la mejor panorámica posible desde las alturas de la capital de la provincia. El Castillo de Burgalimar (Baños de la Encina), el Castillo de Segura de la Sierra y el Castillo de la Yedra (Cazorla) son otros imprescindibles del interior jiennense.

Para más naturaleza, la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas da cobijo a uno de los espacios naturales más bellos de la geografía española y europea. El nacimiento del río Segura, el inicio del río Guadalquivir, el Puente de las Herrerías, el Tranco, el conocido como Charco del aceite o de la pringue o el incomparable entorno en la cascada del Chorrogil, un impresionante salto de agua ubicado en el municipio de Villacarrillo, que se alimenta del arroyo Aguascebas, un lugar donde conviven también rutas de senderismo y múltiples espacios donde parar y relajarse. Muchas maneras de disfrutar del interior en verano.

La Alpujarra almeriense y sus paisajes desconocidos

Bosque a caballo en la Alpujarra almeriense. | Junta de Andalucía

Si los planes pasan por conocer unos paisajes con bosques de cine, una gastronomía para chuparse los dedos y otras experiencias para conectar con la naturaleza en verano, las Alpujarras del lado de Almería son el mejor aliado.

Se trata de 22 municipios entre la sierra de Gádor y Sierra Nevada. Una zona desconocida para la gran mayoría que ofrece infinidad de actividades y experiencias, como rutas a caballo, senderos de cuento, cicloturismo y gastronomía que encuentra en las carnes a la brasa y los quesos artesanos sus máximos exponentes para todos y cada uno de sus visitantes.

Vejer de la Frontera y otros rincones de Cádiz

Calle de Vejer de la Frontera, en Cádiz. | Junta de Andalucía

Cádiz deja una huella para siempre y no solo lo hace por sus playas. Sus zonas de interior aportan una gastronomía incomparable y pueblos que son difíciles de olvidar. Vejer de la Frontera es uno de ellos, una villa amurallada, un pueblo pintoresco con espectaculares vistas y la marca de fenicios, cartagineses, romanos y árabes. Las tapas y platos típicos inundan la Plaza de España en su centro, al igual que los rincones como el Arco de las Monjas.

Bolonia no pone nombre solo a su espectacular playa. La ciudad romana llamada Baelo Claudia se encuentra ubicada en este paraje natural. El Parque Natural de la Breña también se convierte en un marco con vistas inigualables al Océano Atlántico.

Córdoba más allá de su capital: sus parajes más naturales

Turismo activo en la vía verde subbética cordobesa. | Junta de Andalucía

Solo a una hora de Córdoba, se encuentra el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, con La Tiñosa como pico más alto, mientras que otras alternativas pasan por el pantano de Iznájar para disfrutar en pareja, familia o amigos. Las Lagunas del Sur, uno de los principales humedales de Europa que son Reserva de la Naturaleza, son el hogar de más de 700 aves migratorias, de más de 20 especies como el pato colorado y el pato cuchara.

En esta zona, el Zoñar en Aguilar es el único lago natural de Andalucía, perfecto para convivir con una visita turística.

Más que su Alhambra, las propuestas del interior de Granada

Parque Aventura Amazonia, en Granada. | Junta de Andalucía

La Alhambra y su gran castillo de cuento, perfecto para visitar en solitario o acompañado, no es la única joya de la provincia granadina. Más al norte se encuentra el Parque Natural de la Sierra de Huétor, en Víznar, con el Parque Aventura Amazonia para disfrutar con los más pequeños.

Y si apetece ver más animales rodeados de naturaleza, en el sur de la provincia hay otro enclave especial como es el Parque Natural de la Sierra de Almijara, donde hay incluso una Granja Escuela (Huerto Alegre). Más arriba, en Sierra Nevada, el Aula de Naturaleza Ermita Vieja ofrece muchas actividades, mientras que, en Motril, los helicópteros de Tropicopter abren sus puertas para un vuelo de paseo.

Huelva y sus Marismas del Odiel

Marismas del Odiel, en Huelva. | Junta de Andalucía

Declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO, las Marismas del Odiel son uno de los espacios naturales más valiosos de Andalucía. Este enclave sorprende por la riqueza de su biodiversidad y por ser un refugio para numerosas especies de aves, lo que lo convierte en un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza.

Consideradas las marismas mareales más importantes de la Península Ibérica, albergan una extraordinaria variedad de ecosistemas y una abundante vegetación adaptada al humedal. Una de las mejores formas de descubrir este entorno es a través de un paseo en barco, que permite contemplar de cerca sus paisajes y disfrutar del espectáculo de sonidos y colores que ofrece este espacio protegido.

Los puntos más naturales de Málaga

El Torcal de Antequera. | Junta de Andalucía

El interior de Málaga tampoco defrauda. Por ejemplo, hablamos del Torcal de Antequera, Patrimonio de la Humanidad y una de las formaciones kársticas más importantes de Europa; la Laguna de Fuente de Piedra, la reserva natural más grandes de Andalucía con los flamencos como protagonistas; el famoso Caminito del Rey, con casi ocho kilómetros de escarpadas paredes a 70 metros de altura sobre el río en un camino restaurado y seguro.

Por último, el Tajo de Ronda supone un precioso monumento natural ubicado en la ciudad que le da nombre. Muchos aprovechan su puente para disfrutar de las vistas, aunque hay un desfiladero y, una vez dentro del Tajo, se pueden observar aves como el buitre leonado y escuchar el rumor del agua del río Guadalevín.

Sevilla y sus lugares más imprescindibles del interior natural

Sierra Norte de Sevilla. | Junta de Andalucía

Lejos de una de las ciudades más bellas y únicas de Andalucía también hay cabida para la naturaleza. Por ejemplo, en la Sierra norte, declarada Geoparque por la UNESCO por su flora y fauna, con lugares tan imprescindibles como las cascadas del Huesna. El Cerro de hierro se puede encontrar en la zona, con un sendero que se puede hacer en bici o a pie.

Las marismas que rodean el paso del río Guadalquivir por Sevilla dejan la zona donde se grabó la conocida película española ‘La Isla Mínima’, lugares de uno de los mayores arrozales de Europa, con miles de aves y una estampa única tanto en verano como en otras estaciones.

Los mejores planes al aire libre: festivales, terrazas...

Festivales en Andalucía. | Junta de Andalucía

Con la llegada del buen tiempo, Andalucía invita a disfrutar de la vida al aire libre. Las terrazas vuelven a llenarse de ambiente y se convierten en el escenario perfecto para compartir una comida, una cena o una copa con amigos y familiares. A ello se suma una intensa programación cultural que hace del verano una época especialmente atractiva para recorrer la comunidad.

De esta forma, cada verano Andalucía se convierte en un gran escenario al aire libre con una agenda que reúne a algunos de los mejores artistas y grupos del panorama musical. Las ocho provincias acogen festivales y conciertos para todos los gustos, ofreciendo noches llenas de música en enclaves únicos que atraen tanto a residentes como a visitantes.

Playas de todo tipo: un paraíso para las vacaciones de verano

Por otro lado, la playa es la mejor representación de lo que suponen Andalucía y el verano, la combinación del sol radiante y su arena suave, pero no solo eso. Playas vírgenes, grandiosos acantilados, marismas llenas de vida y un mundo submarino que está esperando a ser descubierto.

Casi mil kilómetros de costa corroboran lo que puede ser un verano inolvidable. La maravillosa Costa de la Luz, por ejemplo, cuenta con las espectaculares Playas vírgenes de Mazagón, junto al Parque de Doñana. Sus arenas doradas y orillas de anchura sin igual ofrecen el ambiente relajante necesario para descansar en familia o pasear. El Océano Atlántico también se abre de este a oeste en las playas vírgenes de la Flecha del Rompido, y la playa Punta del Moral pone el broche de oro en Huelva por sus paisajes.

Playas de Mazagón. | Junta de Andalucía

De Huelva a Granada, donde la Costa Tropical encuentra su máxima expresión en la Playa de la Herradura y en Calahonda, con sus míticas pequeñas piedras y aguas transparentes que conviven con un microclima subtropical, lo que se traduce en 320 días de sol al año, una temperatura media de 20 grados y destino ideal no solo en verano.

Panorámica de Calahonda. | Junta de Andalucía

Almería también cuenta con playas que dejan huella. Los paisajes y litorales vírgenes del Cabo de Gata, la espectacular Playa de Mónsul (donde se grabaron escenas de Indiana Jones y la Última Cruzada), la preciosa Playa de los Muertos y la Playa de los Genoveses, con ambiente surfero y bohemio.

Playa de Mónsul, en Almería. | Junta de Andalucía

¿Quién no recuerda la Costa del Sol al hablar de playas y Andalucía? Málaga está muy presente en los kilómetros costeros de la región, como las playas de Nerja, el Balcón de Europa, los acantilados de Maro y su litoral.

Playa Carabeillo, en Nerja. | Junta de Andalucía

Pero la cosa no acaba ahí. Cádiz hace gala de atardeceres impresionantes que se extienden por sus playas de orillas de fina arena blanca y aguas turquesas. De la costa gaditana, son imprescindibles la Playa de Bolonia y sus paisajes, las playas de Conil o Zahara de los Atunes y sus limpias aguas y anchas orillas que acogen de la mejor manera posible a todos sus visitantes.

Dunas de la Playa Bolonia. | Junta de Andalucía

Lo mejor es que no hay una sola playa igual. Ni un atardecer igual. Andalucía se convierte en un lugar único para disfrutar del Mediterráneo y del Atlántico a través de sus orillas, con el mejor ocio y el relax en toda la estación de verano.

Playas con bandera azul

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) otorga el mayor distintivo de calidad que premia el cumplimiento de condiciones higiénicas, de sanidad, de seguridad, de accesibilidad, información y salvamento en distintas playas de la geografía.

Andalucía cuenta con 143 playas de este calibre, con Málaga como provincia que lidera el listado, seguida de Cádiz, Almería, Huelva y Granada. Puedes consultar el listado oficial a través de este enlace.

Ofrecido por la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía.