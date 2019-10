La Ministra Carcedo, presente en la campaña ‘La nueva cara del Alzheimer’, para visibilizar la enfermedad

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha visitado el Centro de Referencia Estatal (CRE) de Alzheimer en Salamanca, dependiente del Imserso, para participar en la presentación de la campaña ‘La nueva cara del Alzheimer’, que pone en marcha la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA).

Tal y como recoge el Ministerio, el objetivo de la campaña”es promover una nueva percepción, consideración y complicidad hacia las personas con Alzheimer“, ha destacado la ministra. “Hay que sensibilizar a la opinión pública sobre las condiciones de vida de las personas afectadas y sus familiares cuidadores”, ha defendido. También ha abogado por “avanzar hacia entornos amigables con la enfermedad, eliminando situaciones de rechazo, exclusión y estigmatización“.

La ministra ha asegurado que todavía hay un alto grado de desinformación sobre el Alzheimer, “ideas erróneas sobre la enfermedad, falsas creencias y afirmaciones que carecen de rigor científico”. Como ejemplo, ha explicado que el Alzheimer “es una enfermedad, no una consecuencia inevitable de envejecer“. También ha destacado que en la mayoría de los casos el Alzheimer no es una enfermedad hereditaria. “Es un factor de riesgo pero no es determinante”, ha insistido.

La ministra ha destacado que se calcula que en España hay más de 700.000 personas con Alzheimer y en 2050 el número de enfermos se habrá duplicado y se acercará a los 2 millones de personas. Estas cifras son una estimación, porque no se dispone de datos reales sobre las personas con diagnóstico de la enfermedad.

“Esta no es la única información de la que carecemos sobre el Alzheimer”, ha advertido Carcedo: “A pesar de lo que ha avanzado la investigación, hay que seguir trabajando en la identificación precoz de la enfermedad, en los factores que la desencadenan y en los tratamientos más adecuados“.

Además, ha defendido la necesidad de mejorar los aspectos relacionados con el cuidado de las personas con Alzheimer, “para garantizar que puedan tener una vida digna y autónoma”.