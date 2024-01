Dr. Álvaro García: «Cada vez acuden pacientes más jóvenes a las revisiones urológicas»

A continuación se recoge parte de la entrevista:

Pregunta.- Los hombres suelen evitar ir a revisiones médicas. ¿Es porque la visita al urólogo duele o porque no lo ven necesario hasta que no tienen síntomas?

Respuesta.- No suelen acudir al urólogo porque no suelen presentar síntomas del tracto urinario inferior (STUI) hasta la mediana edad aproximadamente. No obstante, eso está cambiando a día de hoy, ya que cada vez recibimos pacientes más jóvenes que acuden a revisarse, ya sea porque tienen un familiar o un conocido afectado por una patología urológica o porque alguien les anima para su revisión.

P.- ¿Qué pruebas se hacen en esta primera revisión?

R.- Habitualmente se realiza una entrevista médico-paciente para valorar si existe alguna alteración urológica. Además, se suele hacer una exploración prostática y una analítica de sangre con PSA (Antígeno Prostático Específico) y otros valores urológicos para valorar la salud prostática de los pacientes.

P.- A ver si les convencemos… ¿Por qué es importante realizar controles de próstata?

R.- El cáncer de próstata tiene una incidencia muy elevada a nivel mundial y en nuestro país (es la segunda causa más común de cáncer en hombres). Es un tumor que suele estar más presente en países desarrollados por la mayor proporción de varones añosos. Además, tiene una tasa de morbimortalidad importante si no actuamos sobre él. Habitualmente el cáncer de próstata no suele dar síntomas en estadios precoces y sí en estadios más avanzados. En las revisiones urológicas se puede detectar la presencia de un cáncer de próstata en estadios precoces, y esto puede cambiar de forma muy significativa el curso de la enfermedad. Podemos detectar un cáncer de próstata en estadio inicial y someterlo a un tratamiento local, con cirugía laparoscópica por ejemplo, y tener una alta probabilidad de estar curado (en función del tipo de tumor y estadiaje). En cambio, no realizar revisiones urológicas supone un riesgo en la detección del mismo, ya que si vamos a revisión cuando tenemos síntomas puede tratarse de un tumor ya avanzado y los resultados suelen ser peores.

«La exploración prostática junto al PSA aumenta la sensibilidad en la detección del cáncer prostático»

P.- ¿Está estimado en qué medida ir a revisión permite detectar el cáncer de próstata en fase inicial en vez de en fase III o IV?

R.- En la época pre-PSA la detección del cáncer de próstata se realizaba en estadios muy evolucionados cuando ya un tratamiento local, como la cirugía, no resolvía este tipo de tumor. La aparición del PSA cambió en gran medida el escenario para estos pacientes. Además, la exploración prostática junto al PSA aumenta la sensibilidad en la detección del cáncer prostático. La detección precoz presenta un elevado impacto en la mejoría de la supervivencia, supervivencia libre de enfermedad, además es más costo-efectivo de forma comparativa al diagnóstico tardío.