Como el perro y el gato 18/06/2022

LEER MÁS Como el perro y el gato 12/06/2022

Las cartas de Iván Cortés

Rafael es un vencejo andaluz que nos cuenta que el calor temprano que estamos sufriendo ha adelantado la emancipación de sus crías, que se tiran de los nidos tempranamente, siendo ésto fatal para su supervivencia.

La actualidad más bestial

Carlos Rodríguez e Iván Cortés nos traen las noticias más relevantes del mundo animal: la detención de un hombre por extraer sangre de mascotas hasta su muerte para venderla, el incremento en un 3,1% de las poblaciones de linces en Andalucía en 2021, el cierre de un matadero ilegal en Madrid que vendía carne en mal estado de animales enfermos a restaurantes asiáticos y un perro que fue filmado provocando un incendio en su casa.

Educación canina

Alfonso de Vigo tiene una perra de raza Pastor Alemán que no se come el pienso. La Doctora en Biología Io Almagro, especialista en comportamiento animal de Los Perros de Alma, nos explica qué y qué no tenemos que hacer para resolver esta situación bastante habitual en nuestros hogares.