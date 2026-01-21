VOTA ¿Está justificada la huelga anunciada por los maquinistas?

ENCUESTA

El sindicato de maquinistas SEMAF convoca una huelga general en todo el sector tras los últimos accidentes de tren

Por qué Adif limita, levanta y vuelve a restringir la velocidad en el AVE Madrid- Barcelona: "Los maquinistas están afectados"

Última hora del accidente de tren en Córdoba: continúa el trabajo para sacar el Alvia de las vías mientras siguen las identificaciones de las víctimas

¿Está justificada la huelga anunciada por los maquinistas?

  • 96%
  • 3%No

