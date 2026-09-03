VOTA ¿Cree a Sánchez cuando dice que el Gobierno no disponía de ningún informe alertando de la dimensión del asalto a Ceuta?
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Crisis migratoria en Ceuta, última hora: Sánchez comparece en el Congreso tras el informe policial que señala a Marruecos
Sánchez niega que haya una violación de la integridad territorial y afirma que "no hay evidencias" de la participación de Marruecos
Feijóo responde a Sánchez y pide que dimita por "incompetente" o por "cómplice" tras la crisis migratoria en Ceuta
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