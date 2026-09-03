Feijóo responde a Sánchez y pide que dimita por "incompetente" o por "cómplice" tras la crisis migratoria en Ceuta

La crisis migratoria en Ceuta ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno ha comparecido para explicar lo sucedido en la ciudad autónoma. Tras su intervención, ha sido turno del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha instado a Pedro Sánchez a dimitir por "incompetente" si es verdad que no se enteró de nada antes de la entrada masiva de migrantes en Marruecos o por "cómplice", si eso es mentira.

El líder de la oposición ha respondido a Sánchez afirmando que Ceuta no ha sufrido una crisis migratoria, sino "una invasión que continúa", así como ha cuestionado que si quiere seguir de vacaciones, que convoque elecciones: "Un presidente no tiene derecho a ausentarse de sus obligaciones y menos en una crisis de Estado".

Feijóo apunta a Marruecos y acusa a Sánchez de ocultación

Además de de culpar al presidente del Gobierno de la entrada masiva a nado de más de 80.000 migrantes, Alberto Núñez Feijóo ha señalado a Marruecos como responsable de la crisis en Ceuta. Según ha detallado, la operación en Ceuta fue "un ataque a la integridad territorial" de España y "salió de Marruecos".

El líder del PP ha explicado que la entrada fue consentida por el gobierno marroquí y que existen indicios de que el país norteafricano ayudó a la coordinación de la operación. Por otro lado, Feijóo ha criticado al Gobierno por ser conocedor de todo y taparlo. "Lo sabía porque fue advertido de ello. Usted lo sabía y lo tapó", ha subrayado.

El miedo de Sánchez a Marruecos

Otra de las cuestiones colocadas encima de la mesa ha sido el presunto respeto del Gobierno a Marruecos. Y es que Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo de "mentir a la cara" ante el Pleno del Congreso tras afirmar que la operación salió de Marruecos ya que existen indicios de que Rabat la coordinó.

Por ello, ha cuestionado a Pedro Sánchez por qué "tiene miedo" al país norteafricano. "¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?", ha argumentado sacando a la luz el 'Caso Pegasus'.

A juicio del líder de la oposición, ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. "España no puede tener un presidente bajo chantaje, ni tampoco sin control alguno en una situación como esta", ha concluido.