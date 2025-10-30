ENCUESTA

VOTA ¿Cree que el presidente del Gobierno vulnera el respeto institucional cuando llama circo a la comisión de investigación del Senado?

Participa en la encuesta de informativos.

Vídeo: comparecencia de Pedro Sánchez

Sánchez admite que ha liquidado gastos en efectivo en el PSOE: "Lo veo normal"

La reacción de Pedro Sánchez a la pregunta de "la banda del Peugeot": "No es que me lo pase bien, es que me parece una pérdida de tiempo"

Qué pasa si Pedro Sánchez miente en su comparecencia en el Senado en la comisión del 'caso Koldo'

ondacero.es

Madrid |

ENCUESTA

¿Cree que el presidente del Gobierno vulnera el respeto institucional cuando llama circo a la comisión de investigación del Senado?

¿Cree que el presidente del Gobierno vulnera el respeto institucional cuando llama circo a la comisión de investigación del Senado?

  • 83%
  • 16%No

ver resultados

volver a la encuesta

¡Gracias por tu voto!

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer