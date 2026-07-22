De viajar juntos a Nueva York a ser padres primerizos: la emocionante noticia de Natalia Palacios y Carlos García

Los "influencers" malagueños Natalia Palacios y Carlos García, más conocido como Carliyo el Nervio, han anunciado este miércoles que serán padres por primera vez. En el emotivo vídeo compartido en sus perfiles de Instagram y TikTok, la pareja muestra algunos de los momentos más emocionantes del embarazo de Natalia, desde la primera ecografía hasta la reacción de sus familiares y amigos al conocer la noticia. Además, al final del vídeo, develan que será una niña y anuncian el nombre que han elegido para la pequeña. Catalina. Un detalle muy emocionante del vídeo es que el inicio lo grabaron en Nueva York, la ciudad donde comenzó su historia de amor hace poco más de tres años.

La noticia llega apenas diez meses después de que la pareja se diera el "sí quiero" en una emotiva boda celebrada el 19 de septiembre de 2025 en el Castillo de Santa Catalina, en Málaga, rodeados de familiares y amigos.

Una historia de amor de película

Sin embargo, su historia comenzó a principios de 2023 gracias a las redes sociales, cuando Natalia decidió dar el primer paso y escribir a Carlos. Aunque en ese entonces apenas se conocían, ambos compartían la misma pasión por viajar y decidieron irse juntos a Nueva York durante una semana, en la que los dos hicieron una serie de vídeos cortos diarios para stories de Instagram apodados "confesionarios", en los cuales los dos se sinceraban ante sus seguidores acerca de sus sentimientos por el otro. Fue durante ese viaje que surgió una enorme conexión entre ellos que no ha dejado de crecer.

Meses después hicieron pública su relación a través de un vídeo grabado en Disneyland París, confirmando su relación ante sus seguidores. Desde ese momento, se han convertido en una de las parejas de creadores de contenido más queridas de las redes sociales, compartiendo viajes, proyectos y buena parte de su día a día.

Tras comprometerse en 2024 y casarse el pasado año, Natalia Palacios y Carlos García comienzan ahora una nueva etapa con la llegada de su primera hija, una noticia que ha llenado de felicitaciones por parte de seguidores, amigos y otros creadores de contenido de España sus redes sociales y que ambos han querido compartir con la naturalidad y cercanía que les caracteriza.