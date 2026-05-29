Una turista colombiana se mete a nadar en la Fontana de Trevi y termina multada y vetada de por vida

Una turista colombiana que se encontraba visitando Roma ha sido multada después de ponerse a nadar en la Fontana de Trevi mientras su marido la grababa con el teléfono. En un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, se puede observar como una mujer se introduce en la emblemática fuente y se pone a nadar en dirección a una de las pequeñas cascadas, captando la atención de todos los allí presentes.

Tras varios segundos en el interior, la mujer decide salir por su cuenta ante las advertencias de los cuerpos de seguridad. Al ser cuestionada, la turista ha argumentado que todo se debía a las altas temperaturas. Sin embargo, las leyes italianas son muy estrictas en la protección de su patrimonio, lo que ha desembocado en una multa de 500 euros, además de una restricción de acceso de por vida al monumento barroco.

Una medida que busca proteger este patrimonio histórico del contacto humano, el cual puede acelerar el deterioro del mármol y otros materiales que tienen siglos de antigüedad.

Un caso que se repite

Aunque no es una imagen que se observa a menudo, lo cierto es que el incidente ya no es un caso aislado. Hace escasos meses, otro ciudadano realizó algo similar, lo que ha llevado al Gobierno de la ciudad a implementar medidas más severas, incluyendo el cobro por acceder a la zona cercana a la fuente para regular el tránsito de visitantes.

Según las autoridades italianas, el turista se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando decidió saltar a la fuente ante la mirada de decenas de visitantes. El hombre, de 30 años y origen neozelandés, fue interceptado por la policía local tras acceder al agua de la fuente.

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Roma decidió adoptar una serie de medidas para atenuar la masificación, entre ellas el cobro de dos euros por la entrada a la Fontana de Trevi. Hasta ahora, ver esta icónica fuente era algo gratuito. No obstante, las reglas han cambiado y ahora, para poder acceder a la escalinata y el catino es necesario pagar.