Multa de 500 euros al turista que se bañó en la Fontana di Trevi

Desde el día de ayer ha circulado en redes sociales un vídeo de un turista lanzándose de cabeza a la Fontana di Trevi, en Roma. A pesar de que las imágenes han trascendido hace apenas unos días, el incidente ocurrió la noche del sábado 22 de febrero.

Según las autoridades italianas, el turista se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando decidió saltar a la fuente ante la mirada de decenas de visitantes. El hombre, de 30 años y origen neozelandés, fue interceptado por la policía local tras acceder al agua de la fuente.

Una multa de por vida

Según han confirmado varios medios de comunicación italianos, el turista ha sido sancionado con 500 euros, lo que ha provocado la reacción de varios internautas, que consideran "bastante ligera". "Si se corre la voz de que uno puede darse un chapuzón en esa fuente por solo 500 euros, mañana estará repleta de nadadores", comentaba un usuario en redes sociales.

Además de la multa económica, el hombre podría enfrentarse a una prohibición permanente para volver a acceder al monumento. Este tipo de comportamientos se ha convertido en un problema recurrente en algunos de los principales puntos turísticos de Italia.

La Fontana di Trevi, construida en el siglo XVIII, recibe miles de visitantes cada día y las autoridades llevan años endureciendo las normas para proteger el monumento del deterioro y del turismo masivo.

Un monumento "de pago"

A causa del ya mencionado turismo masivo que acecha "la ciudad eterna", el Ayuntamiento de Roma se ha visto obligado a cobrar entrada a uno de sus monumentos más visitados. Desde febrero de 2026, se ha implantado una nueva tasa turística, de apenas dos euros, para acceder a la zona más cercana de la fuente.

La medida busca reducir las aglomeraciones, mejorar la conservación del lugar y controlar el flujo de turistas, ya que la fuente recibe alrededor de 30.000 visitantes diarios. Los residentes de Roma continúan teniendo acceso gratuito, al igual que menores y personas con discapacidad.

Algunos turistas consideran que el pago ayuda a mejorar la experiencia y evita las masificaciones, mientras que otros critican que se cobre por acceder a un espacio público histórico.