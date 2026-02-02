La Fontana di Trevi deja de ser gratuita: esto es lo que costará visitarla a partir de ahora

La polémica está servida. Los turistas que quieran visitar uno de los puntos clave de Roma, como lo es la Fontana di Trevi, se verán obligados a pagar dos euros por entrada. El monumento más visitado de Roma (solo superado por el Coliseo) toma esta medida con el objetivo de reducir el turismo masivo que le acecha.

El Ayuntamiento anunció que empezaría a cobrar una entrada general de 2 euros a partir del 1 de febrero, como confirmó el alcalde de la capital italiana, Roberto Gualtieri. Se establece así un "horario de pago" desde las 11.30 de la mañana entre semana, y desde las 9 de la mañana los fines de semana hasta las 22.00 hora local. A partir de esa hora, el acceso será libre de nuevo.

Medida para turistas

Turistas pagando para acceder a la Fontana di Trevi. | Getty Images

Las redes sociales han acogido multitud de críticas de personas que se quejan de esta medida, especialmente tras conocer que entrar a la Fontana di Trevi será de pago solo para los turistas. De esta forma, los residentes en Roma podrán visitar el monumento de manera gratuita simplemente enseñando el carnet de identidad. También lo harán las personas con discapacidad y sus acompañantes, los niños menores de seis años y los guías turísticos.

En concreto, se habilitarán dos carriles para acceder: uno para los turistas, que deberán abonar la entrada, y otro para los residentes que entrarán de forma gratuita. Esta es la segunda medida que adopta la famosa fuente, pues ya en diciembre se limitó el acceso simultáneo de personas a un máximo de 400 personas en la plaza.

La afluencia masiva de turistas ha obligado al Ayuntamiento de Roma a tomar esta medida. Solo en el primer semestre de este año, se registraron más de cinco millones de accesos al recinto, con una media diaria de 30.000 visitantes. El alcalde de la città eterna comentó que esta decisión podría repercutir en las arcas municipales en aproximadamente 6,5 millones de euros anuales.