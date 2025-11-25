El artista Anuel AA responde en Murcia al cántico contra Pedro Sánchez: "¿Quién es ese? Tendré que lidiar con él"

En un nuevo capítulo de una tendencia que no cesa, el cántico contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha vuelto a resonar con fuerza en un concierto, esta vez en la actuación de Anuel AA en Murcia. El conocido grito "Pedro Sánchez, hijo de puta" se ha convertido en un fenómeno recurrente en eventos musicales recientes en España, como manifestación o tendencia de un sector del público que usa estos espacios para expresar su descontento con la gestión política.

La reacción del artista no se ha hecho esperar y, con sorpresa y humor, el artista puertorriqueño ha respondido desde el escenario destacando que no era la primera vez que escuchaba esa mención durante su gira.

Un nuevo episodio de los cánticos contra el presidente del Gobierno

El episodio se suma a una gira en la que Anuel AA está llenando grandes recintos en distintas ciudades españolas, con un público muy joven donde el cantante mantiene una comunidad de seguidores especialmente activa. En este contexto, el cántico contra Pedro Sánchez irrumpió en mitad del concierto de Murcia como una consigna ya conocida en otros eventos musicales recientes, obligando al artista a reaccionar para no ignorar la situación.

"¿Quién es ese? Tendré que lidiar con él. Van dos conciertos que mencionan a este señor", respondió.

El cántico contra Sánchez vuelve a cobrar protagonismo bajo los focos

Lo ocurrido en Murcia encaja en una dinámica más amplia descrita en los últimos meses en España: la politización de los conciertos como espacio de desahogo contra el Gobierno o como mero lugar donde exponer este canto a modo de broma. En actuaciones de artistas como Juan Magán, parte del público inició este cántico y el propio DJ llegó a ironizar con que se había convertido en "el tema del verano", sin reprobar abiertamente el cántico.

En otros casos, la crítica ha llegado directamente desde el escenario, como ocurrió con el guitarrista de Mägo de Oz, Víctor de Andrés, que lanzó insultos contra el presidente durante un concierto en Asturias, lo que derivó posteriormente en la cancelación de una actuación del grupo por parte del Ayuntamiento de Vilagarcía.

También figuras como Henry Méndez, Miguel Bosé, Pitingo o Nacho Cano han verbalizado su rechazo a la acción del Ejecutivo, alimentando un clima en el que, para parte del público, el concierto se convierte en espacio de protesta política más que en mero entretenimiento.