'Pasapalabra' estrena este viernes su nueva prueba final

Los seguidores de 'Pasapalabra' tienen una cita especial este viernes, 19 de junio. El concurso presentado por Roberto Leal y que lidera cada tarde, estrenará una nueva prueba final que promete añadir aún más emoción, tensión e incertidumbre al desenlace de cada programa.

La incorporación de este nuevo reto supondrá un cambio importante en la dinámica final del concurso, obligando a los concursantes a enfrentarse a una prueba inédita en la que deberán demostrar sus conocimientos y capacidad de reacción.

Los espectadores y los concursantes descubrirán el viernes por primera vez la nueva mecánica de la prueba final de 'Pasapalabra' y el impacto que tendrá en el desarrollo del programa.

El estreno de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' podrá verse este viernes a partir de las 20.00 horas en Antena 3.