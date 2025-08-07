Vapeo precoz: crece el consumo de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes

La creciente popularidad de estos dispositivos ha hecho saltar las alarmas. Los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad son preocupantes, 1 de cada 4 adolescentes ha probado el cigarrillo electrónico antes de los 14 años y en regiones como Galicia comienzan su lucha contra esta lacra. La comunidad autónoma ya ha prohibido la venta de vapeadores a menores de 18 años y otras nueve comunidades están planteando hacer lo mismo.

“Llamarle vapeador hace que parezca que lo que tenemos ahí es vapor de agua cuando eso es mentira. No sabemos la cantidad de substancias que hay creando esta imagen de apetencia, cosas que a los jóvenes les puede llamar la atención. Desde que acabó todo el tema de la pandemia, los enanos volvieron a salir a la calle y no estaban tan controlados, se volvió a disparar y ahora mismo estamos en un 54,6% de niños de 14 a 18 años que han probado alguna vez un vaper con nicotina”, aseguraba para Noticias fin de semana de Onda CeroJosé Antonio Giménez Costa, profesor en la Universitat de València y experto en prevención.

La realidad es que los cigarrillos electrónicos están al alcance de todos los jóvenes y sus riesgos van más allá de los daños pulmonares y cerebrales. El reto es urgente: frenar una epidemia que se expande de forma silenciosa, porque detrás de los vivos colores y sabores dulces, el cigarrillo electrónico esconde riesgos reales que amenazan tanto la salud física como mental de una generación que no puede cambiar el humo por vapor, sino por un aire limpio y decisiones conscientes.