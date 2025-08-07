TABACO Y JÓVENES

Vapeo precoz: crece el consumo de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes

Preocupación por el auge del vapeo entre menores: 1 de cada 4 ha probado un cigarrillo electrónico antes de los 14 años.

Adriana Paradela Mariño

Madrid |

Audio: Onda Cero / Imagen: Pexels

La creciente popularidad de estos dispositivos ha hecho saltar las alarmas. Los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad son preocupantes, 1 de cada 4 adolescentes ha probado el cigarrillo electrónico antes de los 14 años y en regiones como Galicia comienzan su lucha contra esta lacra. La comunidad autónoma ya ha prohibido la venta de vapeadores a menores de 18 años y otras nueve comunidades están planteando hacer lo mismo.

“Llamarle vapeador hace que parezca que lo que tenemos ahí es vapor de agua cuando eso es mentira. No sabemos la cantidad de substancias que hay creando esta imagen de apetencia, cosas que a los jóvenes les puede llamar la atención. Desde que acabó todo el tema de la pandemia, los enanos volvieron a salir a la calle y no estaban tan controlados, se volvió a disparar y ahora mismo estamos en un 54,6% de niños de 14 a 18 años que han probado alguna vez un vaper con nicotina”, aseguraba para Noticias fin de semana de Onda CeroJosé Antonio Giménez Costa, profesor en la Universitat de València y experto en prevención.

La realidad es que los cigarrillos electrónicos están al alcance de todos los jóvenes y sus riesgos van más allá de los daños pulmonares y cerebrales. El reto es urgente: frenar una epidemia que se expande de forma silenciosa, porque detrás de los vivos colores y sabores dulces, el cigarrillo electrónico esconde riesgos reales que amenazan tanto la salud física como mental de una generación que no puede cambiar el humo por vapor, sino por un aire limpio y decisiones conscientes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer