La unión de vías antiguas y nuevas "requiere una soldadura especializada, lo cual no parece ser el caso": el detalle que apunta un experto en accidentes

Gareth Dennis, ingeniero ferroviario y experto en seguridad ferroviaria, apunta a la soldadura entre los carriles en los que se produjo el accidente de Adamuz.

El carril que se fracturó, identificado con el número 312592Y101, salió de la fábrica de ArcelorMittal en 2023, fue suministrado a Adif en 2024 y se instaló en el lugar del siniestro entre los meses de mayo y junio de 2025.

Los indicios recabados por los técnicos apuntan a la unión de ese carril nuevo con otro de distinta antigüedad, fabricado en 1989. Por eso, la soldadura que enlazaba ambos elementos, se debe analizar como posible factor determinante en el origen del colapso.

Dennis subraya, en primer lugar, que la unión de carriles antiguos y nuevos es una práctica habitual y segura en la red ferroviaria. "Soldar carriles de dos antigüedades distintas es completamente rutinario y seguro; de lo contrario, habría que sustituir todos los carriles a la vez cada vez que se renuevan".

Sin embargo, introduce un matiz: "Lo crucial es que el carril nuevo es el que falló, justo al lado de la soldadura". Un detalle importante.

"Una soldadura especializada"

Según explica, el carril nuevo es el R350HT, mientras que el carril antiguo parece corresponder a un acero de tipo R260. De confirmarse esta combinación, Dennis advierte de que se necesitaría de una soldadura especial: "Si este es el caso, entonces se requiere una soldadura especializada y no parece que haya sido así".

El experto reconoce que las imágenes disponibles no permiten una verificación concluyente, pero considera esencial aclararlo. "Es muy difícil validar esto con las imágenes disponibles, pero sería fundamental saber qué tipo de acero tienen los carriles antiguos situados al sur de la soldadura".

En cualquier caso, insiste en que la mezcla de carriles de distintas generaciones no es problemática por sí misma. "De nuevo, esto no es un problema en sí".

El foco, según Dennis, debe ponerse en el tipo de soldadura utilizada. En el caso de una soldadura aluminotérmica como la que presuntamente falló, el procedimiento exige un material específico. "Para una soldadura aluminotérmica como la que ha fallado, es necesario utilizar un kit R350HT más duro, para garantizar la dureza adecuada en la superficie de rodadura con el paso del tiempo".