El presidente de la investigación del accidente de Adamuz: "Todo parece evidenciar que la causa ha sido la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura"

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha avanzado las primeras conclusiones del descarrilamiento en Adamuz. "Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura".

Así lo ha explicado en una entrevista concedida al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la que ha subrayado que la investigación no se va a quedar en una explicación superficial del accidente. "En el momento que sepamos la causa de la rotura que ha producido el descarrilamiento, y luego ya viene la mala fortuna de los choques, etc., lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado, etc. La investigación va a ir mucho más allá de decir cuál ha sido la causa".

En este sentido, el presidente de la CIAF se ha mostrado "plenamente convencido de que vamos a llegar al fondo de la cuestión". Y ha insistido en que se trata "no solamente de saber qué es lo que ha roto, sino por qué, cómo y cómo se podría haber evitado".

El responsable de la investigación, el veterano ferroviario Iñaki Barrón, que acumuló 41 años de experiencia en Renfe, ha señalado que el análisis técnico entra ahora en una fase clave. "Esta semana va a ser cuando vamos a empezar a tener ya pruebas más contundentes".

Barrón también se ha referido a una de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa tras el accidente, la coexistencia de materiales de distintas épocas en la vía. A este respecto, ha sido claro al afirmar que "juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad. Siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien".

"Creíamos que se había hecho una remodelación integral en la línea Madrid-Sevilla"

Más crítico se ha mostrado al abordar el alcance real de las actuaciones realizadas en la línea Madrid-Sevilla. "Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la Línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así". Según ha explicado, "se han renovado los desvíos, que era una parte que, por lo visto, presentaba problemas que podían llegar a ser críticos y alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar. Precisamente es una de las cosas que hemos pedido ahora a Adif, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no".

En esa misma línea, ha añadido que existen criterios técnicos claros para la sustitución de carriles y que, desde su punto de vista, la antigüedad no es el único factor determinante. "Hay una serie de criterios para renovar los carriles y a mí, personalmente, no me sorprende que sigan existiendo carriles del año 89 siempre que estén en buen estado, claro".