Un hombre se entrega en Sueca (Valencia) y confiesa haber matado a un menor de 13 años

La Guardia Civil investiga el asesinato de un menor de 13 años cometido este sábado por la tarde en la localidad valenciana de Sueca, después de que un hombre de 48 años se entregase en el cuartel de este municipio y confesase el crimen.

El padre de un amigo de la víctima

El cuerpo del menor fue hallado en el domicilio que indicó el supuesto homicida con golpes y heridas por arma blanca, ha informado la Comandancia Provincial de la Guardia Civil.

El autor confeso de estos hechos se presentó en el cuartel a las 18:30 horas y ha sido detenido. Según fuentes consultadas por Europa Press, el hombre que se entregó a los agentes es el padre de un amigo de la víctima, algo de lo que también han informado varios medios de comunicación.

Dos días de luto oficial

El grupo de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

El Ayuntamiento de Sueca ha decretado dos días de duelo oficial, durante los cuales las banderas del consistorio ondearán a media asta.

Asimismo, traslada el pésame y el apoyo del equipo de gobierno local a los familiares y amigos de la víctima.