El truco japonés para enfriar tu coche en segundos sin tener que encender el aire acondicionado

Apenas 30 segundos de preparación antes de arrancar nuestro vehículo son suficientes para evitar que subir al coche se convierta en un desafío. Con las altas temperaturas disparadas, los coches aparcados en el exterior pueden calentarse llegando a superar los 40ºC dentro del habitáculo, lo cual iniciar un viaje, por corto que sea, puede desencadenar una situación desagradable.

Aunque, en medio de esta ola de calor, ha circulado en redes un método japonés para refrescar el coche y que no se sienta como un horno. Todo ello en solo medio minuto y sin recurrir al aire acondicionado. Muchos usuarios han confirmado que esta técnica sí funciona por lo que, con estas temperaturas tan altas, toda ayuda es bienvenida.

Cómo funciona este truco para enfriar el coche en solo 30 segundos

El método, que se ha popularizado en redes sociales, consiste en renovar el aire del interior del coche antes de arrancarlo. Para hacerlo, hay que seguir estos simples pasos:

Bajar por completo la ventanilla del copiloto.

del copiloto. Mantener cerradas el resto de ventanillas .

. A continuación, abrir y cerrar reiteradas veces la puerta del piloto, en forma de 'abanico' durante 30 segundos.

Este truco, lo que hace es renovar rápidamente el aire del interior del coche y propiciar una corriente para que el aire más caliente abandone el vehículo en unos segundos. Además, este método, ayuda a que el aire acondicionado pueda enfriar el interior con mayor rapidez.

Aunque no sustituye al sistema de climatización ni baja la temperatura de manera drástica, sí puede hacer más llevaderos los primeros momentos al entrar al coche. Los expertos, además, confirman que combinar este truco con otras medidas, como usar parasol o cubrir los asientos, ayuda a mantener una temperatura mínimamente más baja durante el verano.