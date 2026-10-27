Toni Acosta revela la fórmula para triunfar en la industria audiovisual: “Los sueños se madrugan”

Toni Acosta ha animado a los alumnos de The Core School a tomar la iniciativa y perseguir sus objetivos durante el discurso de bienvenida al nuevo curso de másteres de la escuela audiovisual de Planeta Formación y Universidades.

“Querer dedicarse hoy a una actividad creativa es un acto de valentía y rebeldía. Somos la resistencia”, afirmó la actriz ante los estudiantes, que comienzan su formación en dirección, guion, producción, realización, presentación y creación de contenidos.

“Los sueños se madrugan, se trabajan y se estudian”

Con casi 30 años de trayectoria profesional, Toni Acosta recordó una de sus frases más conocidas: “Los sueños no se cumplen como quien cumple años. Los sueños se madrugan, se trabajan, se estudian y, a lo mejor, un día, se hacen realidad”.

La actriz explicó que esta reflexión surgió durante el discurso de agradecimiento por un premio recibido por Las señoras del (H)ampa. Dos años después, un productor que se encontraba entre el público la llamó para que repitiera aquellas palabras.

Acosta también relató cómo decidió impulsar su carrera cuando se encontraba sin trabajo. En lugar de quedarse esperando una llamada, se movilizó y propuso ella misma un proyecto. “Uno no se puede quedar esperando. Uno tiene que hacer, hacer y hacer”, señaló.

La actriz puso como ejemplo a Javier Calvo y Javier Ambrossi, que antes de rodar La bola negra estrenaron el musical La llamada en el vestíbulo del Teatro Lara, después de que no les cedieran la sala principal.

“Yo he sabido crear el lugar adecuado”

Acosta defendió la importancia de estar preparado cuando aparece una oportunidad y rechazó que el éxito dependa únicamente de la suerte. “Yo he sabido buscar y crear el lugar adecuado. Hay que ser proactivo”, afirmó.

La actriz, que aseguró que su gran oportunidad llegó a los 44 años, animó a los estudiantes a confiar en sus ideas y a no permitir que nadie las menosprecie por su juventud. También reivindicó un mayor protagonismo de las mujeres en la producción audiovisual.

“Normalicemos que ‘raro’ pueda ser un piropo”, pidió ante los futuros profesionales del sector, a quienes animó a defender sus proyectos con determinación.

Durante el acto, The Core School entregó a Toni Acosta un premio en reconocimiento a su trayectoria profesional. Al recogerlo, la actriz trasladó a los alumnos un último mensaje:

“Hoy y ahora ustedes están en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Imaginen, hagan e intenten”.