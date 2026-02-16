Todo lo que se sabe sobre el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena: "Recibía comentarios por su físico"

Este lunes se ha conocido la trágica noticia del suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena, Málaga. Ha ocurrido escasos meses después del caso de Sandra Peña, otra joven que el pasado año también se quitó la vida tras sufrir acoso escolar.

En estos momentos, las investigaciones se centran en averiguar si la víctima realmente sufría este tipo de acoso. Por el momento, su familia y amigos han trasladado en Y ahora Sonsoles que recibía "comentarios desagradables que se centraban principalmente en su cuerpo".

Según señala su familia, la joven Ángela estaba en tratamiento psicológico, probablemente para lidiar la batalla contra el presunto acoso que sufría. Los amigos afirman que era una niña insegura y que se refugiaba en su entorno seguro. "Las propias amigas le decíamos que estaba muy guapa y que era un encanto para que se sintiera mejor", confiesan al programa. Desgraciadamente, no ha sido suficiente, pero trasladan un importante mensaje: la rotunda condena de este tipo de acoso.

Por el momento, la consejería andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha trasladado este lunes que no se tiene constancia de que el instituto donde estudiaba Ángela tuviera abierto ningún protocolo de acoso escolar o conducta autolítica.

La consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha dicho este lunes que su departamento no tiene constancia de que el IES Benalmádena (Málaga) tuviera abierto ningún protocolo de acoso escolar o conducta autolítica en el caso de la menor de 14 años que se ha quitado la vida en este municipio.

En declaraciones a los medios, la consejera María del Carmen Castillo ha explicado que la inspección educativa está trabajando para "averiguar qué ha pasado" y determinar "si tienen algo que ver con el sistema educativo" las causas del fallecimiento de la alumna, que cursaba tercero de la ESO.

"El IES Benalmádena es un centro que normalmente trabaja bien con el alumnado, tiene abiertos protocolos de conductas autolíticas y de acoso en relación con otros alumnos, pero no nos consta ahora mismo en el caso de Ángela", ha detallado la titular de Educación, quien ha matizado que se va a hacer "todo lo posible por averiguar" lo ocurrido.

Por su parte, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suicidio de la menor, ocurrido sobre las 00:15 horas de este domingo en una vivienda de Arroyo de la Miel, en Benalmádena, para determinar finalmente si la joven podría haber sido víctima de acoso escolar.