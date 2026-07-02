Todo lo que se sabe sobre el asesinato machista de Cristina Catalá: su cadáver fue hallado en un pozo tras tres meses desaparecida

La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil, han localizado este miércoles en un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga) el cadáver de Cristina Catalá, la mujer de 35 años que desapareció en abril, y que presuntamente habría sido asesinada por su expareja.

La plataforma SOS Desaparecidos se encargó de difundir el pasado 25 de mayo información útil a través de sus redes sociales sobre Catalá, a la que se vio por última vez en Málaga el pasado 31 de marzo. En un cartel compartido, se describía a Cristina como una mujer de 35 años, 1,55 metros de estatura, complexión delgada, ojos marrones y pelo negro; sin especificar nada de la vestimenta que llevaba el día que desapareció.

No ha sido hasta este miércoles 1 de julio cuando en una operación desarrollada por los órganos anteriormente mencionados, tras haber realizado tres registros en Málaga y Rincón de la Victoria, el hombre (su expareja) confesó y la Guardia Civil localizó el cadáver de la víctima en un pozo de una finca cercana a una de las registradas.

El cuerpo fue hallado en un pozo cercano a Cortijo Blanco y al Arroyo Cuevas, en los alrededores de un carril que discurre entre cultivos y cortijos, cercano a la salida 968 de la autovía A-7. En esta investigación, que llevaba abierta tres meses, han sido detenidos, junto con su expareja, otro hombre y una mujer como encubridores.

La última publicación registrada en sus redes sociales fecha del cuatro de abril. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones, y la Guardia Civil ha sido la encargada del rescate del cuerpo.

016 teléfono contra el maltrato

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.