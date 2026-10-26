El tenso enfrentamiento de Aída Nízar en la acampada en Sol: "No tenéis donde caeros muertos"

Aída Nízar ha protagonizado un enfrentamiento con varios de los acampados en la Puerta del Sol de Madrid, donde desde hace semanas permanece instalada una protesta para reclamar el acceso a una vivienda digna. La colaboradora televisiva acudió al lugar y grabó una discusión que se ha viralizado en las redes sociales.

En las imágenes, publicadas por ella misma, Nízar comienza mostrando su sorpresa por la presencia de los manifestantes. "Estoy asombrada de las acampadas que tenemos en Sol", asegura antes de dirigirse a los presentes y reprocharles que no estén trabajando.

La discusión va subiendo de tono cuando varios acampados se acercan a ella y le piden que deje de grabar. "Tenéis ocupada la Puerta del Sol, un emblema de España", les recrimina la televisiva, que insiste en que tiene el mismo derecho que ellos a permanecer en la plaza.

El momento de mayor tensión llega cuando Nízar les grita: "No tenéis donde caeros muertos y venís a la Puerta del Sol". Poco después, la grabación muestra un forcejeo en el que el teléfono se mueve bruscamente y se escuchan varias voces pidiendo que se detenga la discusión.

El vídeo termina con una reflexión de Nízar sobre el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna, aunque la colaboradora cuestiona la forma de protesta elegida por los acampados.