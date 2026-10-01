Susana Díaz, sobre la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla: "Puede tener consecuencias con Marruecos, pero ese riesgo hay que correrlo"

La visita de los Reyes a Ceuta y Melilla ya tiene fecha. Felipe VI y Letizia viajarán a las dos ciudades autónomas los próximos 13 y 14 de octubre.

Será la primera visita de Felipe VI y Letizia a ambas ciudades desde su llegada al trono y la primera de los Reyes de España desde el desplazamiento realizado por Juan Carlos I y Sofía en 2007.

Una visita no exenta de polémica, especialmente por la reacia postura de Marruecos a la misma. PSusana Díaz en 'Por fin', de Onda Cero, ha defendido la decisión pese a la reacción que pueda provocar en Marruecos.

"Es un símbolo para el pueblo, pero también un símbolo para Marruecos. Es un mensaje claro y nítido que puede tener consecuencias, seguro, pero consecuencias que sean las que sean, ese riesgo hay que correrlo", ha asegurado.

"Es oportuna y necesaria"

La expresidenta andaluza considera que la presencia de Felipe VI y Letizia es "oportuna, necesaria".

"No es lo mismo que lo haga el jefe del Estado, que vaya allí. Es un símbolo para el pueblo, pero también un símbolo para Marruecos", ha insistido Díaz.

La exdirigente socialista confía además en que tanto Ceuta como Melilla se vuelquen con los Reyes y ha destacado la convivencia entre culturas que tradicionalmente ha caracterizado a las ciudades autónomas.

El precedente de 2007 con Marruecos

Juan Carlos I y Sofía viajaron a ambas ciudades en noviembre de 2007. Marruecos reaccionó entonces llamando a consultas a su embajador en Madrid, que tardó más de dos meses en regresar a su puesto.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que los Reyes "no tienen que solicitar autorización a nadie ni pedir permiso a nadie para acudir a ninguna ciudad española", aunque ha admitido que por cortesía diplomática puede trasladarse información sobre el desplazamiento.