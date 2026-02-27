Susan Sarandon elogia a Sánchez en la previa de los Goya al hablar de Gaza: "Está en el lado correcto de la historia"

Susan Sarandon se ha deshecho en elogios hacia España y el Gobierno de Pedro Sánchez por su postura con la guerra en Gaza en la previa de los Premios Goya. La actriz se ha mostrado emocionada al hablar del conflicto y ha asegurado que la "lucidez moral" de España en este asunto "significa mucho para nosotros", en referencia a Estados Unidos.

"Vengo de un lugar donde hay censura y represión. Ver a un país con la posición de España es importante para la gente de Estados Unidos. Te sientes menos solo (…) Es indescriptible lo importante que es para quienes lo estamos intentando en un ambiente tan difícil ver esa fuerza y claridad moral, lo mucho que significa para nosotros", ha explicado emocionada.

La actriz, que será galardonada este sábado con el Goya Internacional 2026, también ha destacado el trabajo de Pedro Sánchez en este sentido afirmando que "ver a España, al presidente, lo que dice y el apoyo que brinda a Gaza (…) te hace sentir que hay esperanza".

Posteriormente, en una pregunta más distendida sobre su opinión sobre Sánchez, Sarandon ha dicho que no sabe mucho sobre el presidente, pero que cree que "está en el lado correcto de la historia".

La actriz también ha dicho que es "alto y guapo" y que coincidirán este sábado en la gala. "Quizá consiga más información", ha explicado.

Críticas al ICE y al mito de que Hollywood sea de izquierdas

La actriz también ha calificado a la policía migratoria de Trump, el ICE, como "muy anticonstitucional" y ha asegurado que "está haciendo actos ilegales", en especial con la población negra.

También ha señalado que es un "mito" eso de que Hollywood sea de izquierdas, ya que, en su opinión, se habla de según lo que esté en el poder y no tiende a ser progresista cuando las cosas están difíciles.

Se ha referido, además, al impacto que tienen en la industria estadounidense las políticas de Trump: "Deberíamos poder decir lo que pensamos sin que nos amenazaran con no volver a trabajar".