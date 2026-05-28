La Sombra del Viento. 25 años del libro más leído en español desde Cervantes

En el corazón de Barcelona y en uno de los escenarios más emblemáticos de la novela, el Ateneu Barcelonès, Editorial Planeta ha celebrado el cuarto de siglo de La Sombra del Viento. El encuentro ha reunido a los principales medios de comunicación nacionales y a sus editores en España para conmemorar el fenómeno que convirtió a Carlos Ruiz Zafón en el autor español más leído en todo el mundo después de Cervantes.

Conmemoración en el Ateneo de Barcelona de los 25 años de La Sombra del Viento | Editorial Planeta

Esta celebración es el punto culminante de un año de homenajes que arrancó oficialmente el pasado mes de noviembre en la FIL de Guadalajara, donde Barcelona fue la ciudad invitada. Editores y lectores rindieron un homenaje multitudinario a uno de sus autores más queridos en el mayor encuentro literario del mundo en español, iniciando un viaje conmemorativo que hoy regresa a la ciudad que inspiró cada página de la obra, cerrando así un círculo de reconocimiento global.

Una dimensión internacional sin precedentes

Desde su publicación en 2001, la obra ha sido reconocida unánimemente como un clásico contemporáneo. Las cifras que rodean este aniversario subrayan la magnitud de un legado que no conoce fronteras: la novela ha cautivado a más de 50 millones de lectores y se ha traducido a más de 50 idiomas.

Esta dimensión mundial ha protagonizado el acto central mediante la proyección de una pieza audiovisual emotiva e inédita. En ella, figuras clave de la edición internacional como Lucia Graves (Estados Unidos, Reino Unido y Australia), Nelleke Geel (Países Bajos) y Hans-Jürgen Feldhaus (Alemania) han compartido su testimonio sobre cómo la bruma de la Barcelona de Zafón logró conectar con culturas tan diversas, hasta convertirse en un fenómeno de culto universal.

Ejemplares de La Sombra del Viento en diferentes idiomas | Javier Cañas Editorial Planeta

Geografía Universal de La Sombra del viento: una ventana al mundo

Bajo el título "Geografía Universal de La Sombra del Viento", los asistentes han podido disfrutar de una visita exclusiva a la biblioteca modernista de l'Ateneu. Se ha habilitado una exposición con una amplia muestra de las ediciones internacionales de la novela, permitiendo recorrer visualmente su alcance mundial a través de sus diversas portadas y alfabetos.

Ateneo de Barcelona Exposición Carlos Ruíz Zafón | Javier Cañas Editorial Planeta

El legado vivo: la Generación Z

La celebración ha confirmado que La Sombra del Viento sigue siendo una puerta de entrada a la lectura para la Generación Z. Gracias a las redes sociales y a ediciones diseñadas para una nueva sensibilidad estética —como la reciente versión con cantos tintados—, los lectores más jóvenes están descubriendo el Cementerio de los Libros Olvidados con la misma fascinación que lo hicieron sus padres.

En esta línea de recuperar y expandir el universo del autor, el pasado mes de abril se reeditó en versión ampliada La Barcelona de Carlos Ruiz Zafón. Una guía, de Sergi Doria, una pieza clave para entender la simbiosis entre el autor y su ciudad.

La Sombra del Viento en diferentes idiomas | Javier Cañas Editorial Planeta

Edición especial ilustrada por Pedro Oyarbide

Como colofón de este cuarto de siglo de éxitos, los editores han anunciado en primicia el lanzamiento, el próximo 18 de noviembre, de una edición especial, ilustrada por Pedro Oyarbide. Esta pieza excepcional, que contará con desplegables y elementos tridimensionales, busca rendir tributo a la modernidad eterna de la obra, fundiendo la elegancia de la narrativa de Zafón con una potencia visual contemporánea. La edición, liderada por Planeta, será publicada simultáneamente por 10 países.