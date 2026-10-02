El Sindicato de Inquilinas levantará este sábado la acampada de Sol: "No es una retirada"

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha anunciado que levantará este sábado su presencia oficial en la acampada de la Puerta del Sol, iniciada tras el desahucio de Maricarmen y que durante los últimos días ha concentrado las protestas por la situación de la vivienda.

La organización ha comunicado este viernes su decisión y ha insistido en que no supone el final de las movilizaciones ni una retirada. Lo plantean como un cambio de estrategia para trasladar la protesta a los diferentes barrios de Madrid.

"No entendemos este paso como el final de nada ni como una retirada. Al contrario, queremos que todo lo que hemos construido aquí se multiplique y eche raíces por toda la ciudad", señala el Sindicato.

"Llevar la lucha de Sol a todos los barrios"

Ahora pretende trasladar la organización surgida en Sol a los barrios, bloques y viviendas de Madrid, poniendo el foco en las subidas de los alquileres, los desahucios y otras situaciones que denuncia el movimiento.

"Queremos llevar la lucha de Sol a todos los barrios, bloques y casas de Madrid", explica el Sindicato, que plantea convertir "toda la energía de estos días en organización permanente".

La decisión será explicada esta noche en un acto abierto en la Puerta del Sol, donde la organización presentará esta nueva etapa.

La protesta comenzó después del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la vivienda del barrio madrileño de Retiro en la que había residido durante más de siete décadas.

"La acampada ha demostrado lo que podemos hacer juntas. Ahora queremos ir más allá: organizar bloque a bloque, barrio a barrio", concluye la organización.