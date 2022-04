Semana Santa 2022: Estos son los requisitos Covid para viajar al extranjero y volver a España

Las celebraciones religiosas de Semana Santa 2022 dieron inicio con el Domingo de Ramos, dando paso a un periodo vacacional que muchos aprovechan para descansar, desconectar y viajar.

En los dos últimos años la Semana Santa ha estado marcada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, tal como afirmó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, España "evoluciona de manera positiva" con "indicadores estables" y "a la baja".

La situación sanitaria ha mejorado considerablemente, por ello, a finales de marzo, se aprobó el nuevo protocolo del coronavirus, donde los contagiados con síntomas leves y asintomáticos no están obligados a hacer cuarentena. Además, el próximo 20 de abril, se suprimirá el uso de mascarillas en interiores.

No obstante, a pesar de la relativa normalidad que se vuelve a vivir, algunos países europeos mantienen restricciones para quienes planean irse de vacaciones.

Requisitos qué piden los diferentes países europeos

Estas son las restricciones en vigor en los diferentes países europeos:

Alemania

Actualmente, Alemania es uno de los países con mayor número de restricciones de toda Europa. Y es que, los mayores de 12 años deben realizarse una PCR o un test de antígenos si no tienen el certificado de vacunación en regla.

A su vez, los viajeros deben tener especial cuidado con el certificado de recuperación, ya que es necesario haber sido diagnosticado mediante PCR, prueba que debe ser realizada entre 90 y 28 días antes del viaje.

Asimismo, si una persona ha pasado recientemente por un país de alto riesgo o con una variante del virus al alza, el turista podría ser obligado a pasar una cuarentena de 10 días.

Austria

El país de Europa Central obliga a estar vacunado, recuperado o con un test negativo. De no ser así, requiere certificado covid o de recuperación (6 meses). De lo contrario, pide pruebas PCR realizadas 72 horas antes del viaje o antígenos hechos con 24 horas de antelación.

Una de las últimas novedades que ha incorporado Austria es la posibilidad de entrar al país sin ninguna documentación relacionada con la Covid-19, siempre y cuando el viajero se someta a una cuarentena de 10 días.

Francia y Portugal

La situación en Francia y Portugal es muy parecida. Ambos países exigen el certificado covid en regla. En caso de no tenerlo, el turista debe presentar pruebas negativas: una prueba de antígenos realizada 24 horas antes de su partida o una PCR hecha en las 72 horas anteriores. También es válido el certificado de recuperación por haber pasado la enfermedad hace menos de seis meses.

Por su parte, los niños menores de 12 años están exentos de aportar cualquier documento.

Grecia

Grecia ha decretado que las personas mayores de cinco años tienen que presentar el certificado de vacunación Covid-19 o una prueba PCR o de antígenos rápida. Mientras, para acceder a comercios, hoteles o restaurantes es necesario aportar el certificado de la vacunación.

Italia

Italia es probablemente uno de los países más exigentes con el turista. Para entrar, en todos los casos, es necesario cumplimentar el Formulario Digital de Localización del Pasajero y descargar un código QR. Además, el turista tiene que tener o certificado Covid en vigor, o prueba de antígenos (24 horas), o PCR (72 horas), o certificado de recuperación (no más de 180 días).

Por otro lado, si no se está vacunado, no se puede entrar en el interior de lugares públicos como bares o restaurantes, aunque sí es posible alojarse en hoteles sin el certificado pero siempre y cuando no se utilicen las zonas comunes.

Estas normas deben ser cumplidas por todos los niños mayores de seis años.

Países Bajos

Países Bajos recomienda a los viajeros realizar una prueba rápida tras su llegada y cinco días después. Si se viaja en avión, hay que presentar una declaración de salud.

Países europeos sin restricciones

Ante la mejora de la situación sanitaria, algunos países europeos no requieren presentar ninguna documentación que acredite estar vacunado y tampoco hacer cuarentena.

Por ejemplo, a pesar de que Reino Unido fue en su momento uno de los países más duros a la hora de permitir la entrada de turistas, actualmente no tiene habilitada ninguna restricción. Al mismo tiempo, Suecia ha eliminado la obligatoriedad de la mascarilla hasta en los transportes públicos.

Mientras, otros países sin restricciones son:

● Dinamarca

● Eslovenia

● Finlandia

● Hungría

● Irlanda

● Islandia

● Lituania

● Noruega

● República Checa

● Suiza

Requisitos qué pide Estados Unidos

Esta Semana Santa, los turistas españoles no solo han optado por viajar por el territorio nacional o europeo, sino que muchos han optado por Estados Unidos como destino final.

Para entrar al país es necesario estar vacunado, aunque no hace falta la tercera dosis de refuerzo, ya que se considera que con la pauta inicial completa es suficiente. Eso sí, es obligatoria la presentación de una prueba negativa realizada un día antes del vuelo. Además, hace falta una Declaración Jurada.

Requisitos que pide España para volver a casa

Una vez pasadas las vacaciones, es necesario volver a la rutina. Para ello, España dictamina que todos los viajeros que no tengan el pasaporte Covid en regla y regresen al país, deben presentar una prueba a la vuelta.

Para evitar confusiones, cabe destacar que el turista debe tener en cuenta que el certificado de vacunación tiene una vigencia de nueve meses desde el último pinchazo, salvo que haya tenido después contacto con el virus y haya podido actualizar el documento con el certificado de recuperación.