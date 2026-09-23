Segundo tiroteo en Málaga en una semana: herido un hombre tras dispararle mientras cenaba en un restaurante del puerto

Un hombre de 47 años ha resultado herido de bala este martes mientras cenaba en un restaurante de Málaga en el Muelle Uno, el segundo registrado en menos de una semana.

El servicio de emergencias 112 recibió una llamada a las 22:35 horas que alertaba de que había una persona herida por arma de fuego en un restaurante ubicado en el Muelle Uno.

Un portavoz del 112 ha indicado a EFE que inmediatamente se avisó a los servicios sanitarios, Policía Local y Nacional.

El herido fue evacuado al hospital

Según informa el Diario Sur, el herido, un hombre de 47 años y de nacionalidad turca se encontraba en la terraza cenando con otras tres personas y tras el disparo fue evacuado al Hospital Regional Universitario de Málaga con la cara desfigurada.

Varios testigos presenciales han detallado a este mismo diario cómo dos individuos descendieron por las escaleras que van desde el Paseo de la Farola hasta el restaurante y abrieron fuego contra la víctima. El sonido de los disparos provocaron momentos de pánico entre las personas que se encontraban en la zona.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones e intentan localizar al presunto autor o autores del tiroteo.

El segundo tiroteo en una semana

El tiroteo de anoche es el segundo en menos de una semana. El viernes, 18 de septiembre, tres hombres tirotearon a un joven de 20 años junto a un supermercado de Málaga.

La Policía Nacional baraja entre las principales hipótesis que en ese primer tiroteo los tres presuntos asesinos -que ya fueron arrestados- se pudieron confundir ya que el fallecido no está relacionado con ningún tipo de organización criminal ni tráfico de drogas.

El joven no tiene antecedentes y no está relacionado con el mundo del narcotráfico por lo que los investigadores estudian si los tres detenidos lo pudieron confundir y percibieron que su presencia en la zona donde ocurrieron los hechos podía ser una amenaza para ellos.

El primer tiroteo se produjo el pasado viernes en el barrio de Barcenillas, en la capital de Málaga, en la zona de la Plaza Virgen del Rocío. El joven, herido de bala, se refugió en un supermercado cercano.

La víctima estaba sentada en un banco próximo a su domicilio y las tres personas investigadas se le acercaron y le dispararon varias veces.

El joven fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció horas más tarde, mientras que los tres presuntos autores fueron detenidos en varias fases, uno de ellos en los minutos posteriores, otro en un registro de vivienda y el tercero en la localidad de Fuengirola.