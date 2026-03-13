La segunda mujer que denunció a Errejón no se ratifica, lo que aboca a archivar la causa

La segunda mujer que denunció al exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón por presunta agresión sexual no ha ratificado la denuncia ante el juzgado, lo que aboca a que la jueza archive la investigación que inició hace unas semanas.

Tras sufrir un ataque de pánico

Según ha confirmado el letrado de la denunciante, Alfredo Arrién, esta mujer no ha acudido al juzgado a ratificar la denuncia tras sufrir un ataque de pánico, al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso.

El juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 12 de Madrid admitió recientemente esta denuncia, que es la segunda por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón tras la que interpuso la actriz Elisa Mouliaá por unos hechos ocurridos en octubre de 2021, y que se dirime en otro juzgado.

Los hechos denunciados

La denuncia indicaba que la mujer inició el contacto con Íñigo Errejón a través de la red social 'Instagram' en 2021, de forma "frecuente y continuada", y que después de un tiempo se vieron en una fiesta en la que "en un contexto de presión" y consumo de drogas, él le instó a que le practicara una felación, a lo que ella accedió "de manera renuente", según el escrito.

Según la denuncia, abandonaron el lugar y se desplazaron al domicilio del exdiputado, que le habría introducido los dedos en la vagina a pesar de la negativa de ella. De acuerdo al documento, el exdiputado se aproximó a su oído y le susurró "si gritas será peor" y "si te resistes será peor", expresiones que constituyeron una "intimidación directa y eficaz".

Al llegar a la casa, la mujer entró en estado de bloqueo derivado de la situación anterior". En el portal y posteriormente en el ascensor, Errejón "volvió a insistir en que le practicara sexo oral, accediendo ella nuevamente bajo presión", expresa el documento.

"Ya en el interior de la vivienda, tras continuar el contacto físico, el denunciado manifestó su intención de mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. La denunciante indicó que no deseaba mantener relaciones sin preservativo, a lo que inicialmente el denunciado respondió que no habría penetración", señalaba.

Sin embargo, según la denuncia, "de manera sorpresiva y violenta", Íñigo Errejón "la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento" y pese a que ella "gritó reiteradamente que cesara".

"La penetración se prolongó durante varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó", exponía.