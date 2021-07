Sánchez Dragó a Irene Montero: "Me he acostado con muchas mujeres de las llamadas decentes y jamás me han pedido que me pusiera condón"

LEER MÁS Igualdad lleva a la Fiscalía al tiktoker que ha reconocido que manipula a sus parejas para no usar preservativo

La polémica generada en torno a las desagradables declaraciones del 'tiktoker' Naim Darrechi sobre practicar sexo sin preservativo y decirle a las chicas que no pasaba nada "porque es estéril" sigue trayendo revuelo en las redes sociales.

Ante esas declaraciones la ministra de Igualdad, Irene Montero, señaló en Twitter que "quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual". Además, añadió que en la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley de 'solo sí es sí', esto se recogerá como "agresión".

"Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía", recalcaba la ministra.

Ahora a ese tuit, ha reaccionado el escritor Fernando Sánchez Dragó mostrando su opinión al respecto y criticando a la política de Unidas Podemos por sus palabras. "Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me han pedido que me pusiera un condón. Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto. Déjelas y déjenos en paz. Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas. Buenos días", ha escrito.