¿Quién es Naim Darrechi? Así es el 'tiktoker' que presume de no usar preservativo

LEER MÁS Igualdad lleva a la Fiscalía al tiktoker que ha reconocido que manipula a sus parejas para no usar preservativo

Las redes sociales se incendiaron tras las desagradables declaraciones de Naim Darrechi, un joven 'tiktoker' con más de 27 millones de 'followers', lo que le convierte en la persona con más seguidores de toda España en la plataforma. En una entrevista con el 'youtuber' Mostopapi, el mallorquín de 19 años afirmaba que manipula a sus parejas sexuales para no usar preservativo porque "le cuesta mucho". También presumía de engañarlas diciendo que es "estéril" si estas no consentían mantener relaciones sin protección.

"No puedo, osea, me cuesta mucho con condón. Entonces nunca lo utilizo, pero hasta que un día dije: 'tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así, tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema. Y nunca ha pasado nada, y yo estoy empezando a pensar que tengo un problema". El 'youtuber' le preguntaba si "al acabar dentro", las chicas no le decía nada, a lo que el respondió: "Si, pero bueno, yo les digo que tranquilas, que soy estéril, que 'yo me he operado para no tener hijos'". Con estas palabras, entre risas, confirmaba sin darse cuenta haber realizado una serie de abusos a las jóvenes con las que ha mantenido relaciones.

Igualdad ya ha denunciado este hecho

Ante esta situación, Irene Montero, ministra de Igualdad, afirmaba por twitter que pondría "en conocimiento de la Fiscalía" estos hechos. También añadía que los actos que había realizado serán recogidos como "agresión", gracias a la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley de 'solo sí es sí'. Otras personas influyentes, como el 'youtuber' Ibai Llanos, también han denunciado en redes este tipo de declaraciones. Ibai arremetía contra Mostopapi por subir este tipo de contenido: "La líada es que se ríe y lo sube... ¿Cómo puede estar eso subido con lo que dice? ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo has permitido esto? Aunque lo diga en broma, es algo con lo que no se puede bromear. Evidentemente tú no controlas lo que una persona dice, pero, cuando ves que dice eso, dejas de subir el vídeo. Dices: 'no quiero colaborar contigo, qué cojones estás diciendo'".

Las polémicas le rodean

No es la primera vez que la polémica rodea a este joven de 19 años. El pasado 5 de enero de 2020, Ángela Mármol, exnovia del 'influencer', denuncio públicamente haber sufrido maltrato psicológico, violación e infidelidades. Él se defendió diciendo que era imposible que eso hubiera pasado si habían estado felizmente nueve meses en un directo de instagram, red social en la que cuenta con 6 millones de seguidores. Ángela y él dejaron pasar el tema, que no tuvo ninguna consecuencia legal.

También se popularizó un vídeo suyo en contra del aborto. En él, exponía sus argumentos en contra de realizarlo, incluso si el motivo era violación: "El bebé no tiene la culpa de nada... Yo puedo entrar en tu casa, poner el gas y quitarte la vida sin que sufras. A mí me van a caer 30 años por asesinato y alguien que aborta, que se supone que es el mismo hecho, no solo es gratis sino que lo pagamos de nuestros impuestos".

Asimismo, el famoso 'tiktoker' fue detenido en Palma de Mallorca el pasado mes de mayo por enfrentarse a unos agentes de policía y oponer resistencia al intentar reducirlo, por lo que pasó una noche en los calabozos.

Naim Darrechi pide disculpas

El joven ha pedido disculpas a través de un vídeo de instagram. "Tengo que pedir perdón de corazón por mi inconsciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo realmente y si me meto en líos que sea por mi punto de vista, por una lucha, por mi forma de pensar pero que no sea por una estupidez. Lo siento, perdón de verdad". Su justificación no deja de recibir críticas, al solo centrarse en que estas declaraciones vieran la luz, ya que no pide perdón por los hechos que ha confesado haber cometido. "Hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto. Yo a veces opino cosas que son ciertas y las defiendo, las puedo exagerar un poco, por mi personaje, pero son ciertas, pero luego, esto es una locura que he dicho yo y que ojalá que no hubiese salido, se hubiera cortado y ese trozo no hubiera estado. Perdón, mi culpa. Todo lo que digáis sobre eso tenéis razón, 'brother'. Ha sido mi cagada. Lo siento".