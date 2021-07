Igualdad lleva a la Fiscalía al tiktoker que ha reconocido que manipula a sus parejas para no usar preservativo

Irene Montero, ministra de Igualdad, ha manifestado este lunes a través de su cuenta de Twitter que informará a la Fiscalía de las afirmaciones del tiktoker, Naim Darrechi, sobre sus prácticas sexuales. En un vídeo en el que el influencer conversa con otro youtuber, manifestaba que no utilizaba preservativo en sus relaciones porque no le gusta.

Su compañero le preguntaba el motivo y este respondía que si las chicas le decían que no, él les contestaba que era estéril y no podía dejarlas embarazadas porque se había operado para no tener hijos.

Ante estas declaraciones, Montero ha señalado en Twitter que "quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual". Además, añade que en la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley de 'solo sí es sí', esto se recogerá como "agresión". "Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía", recalcaba la ministra.