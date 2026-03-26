Robe Iniesta vence a Live Nation en los tribunales: libra a sus herederos de pagar cuatro millones de euros

La Audiencia Provincial de Navarra absuelve definitivamente a Robe Iniesta, líder de Extremoduro, y a su representante, El Dromedario Records, en relación con la cancelación de la gira de despedida de la banda.

Roberto Iniesta libra así a sus herederos de pagar 4,4 millones de euros a Live Nation, una de las empresas más importantes de eventos musicales, tras años de conflicto en los tribunales. A pesar de haber fallecido hace más de tres meses, Robe sigue venciendo gigantes.

Origen del conflicto

Todo comienza en 2019, cuando Extremoduro anunció su esperada gira de despedida, prevista inicialmente para 2020. Sin embargo, la pandemia obligó a aplazar los conciertos en varias ocasiones, hasta que finalmente fueron cancelados en 2021, lo que desencadenó un enfrentamiento contractual entre el grupo y la promotora.

Tras la cancelación, Live Nation presentó una demanda millonaria en la que reclamaba indemnizaciones por daños económicos y reputacionales, a pesar de que fue la propia promotora quien decidió cancelar la gira de forma unilateral y romper las negociaciones.

La justicia también ha rechazado las acusaciones de difamación contra el músico, considerando que sus declaraciones públicas formaban parte de una disputa legítima entre las partes.

Además, la sentencia reconoce el derecho del artista a conservar las cantidades adelantadas, al no ser responsable de la cancelación. Es decir, no tiene que devolver esa fianza de 1,3 millones de euros que Robe ya tenía en su poder.

Esta resolución supone un gran alivio para los dos hijos de Robe Iniesta, que quedan liberados de una deuda millonaria. Más allá del impacto económico, el fallo fortalece la posición de los artistas frente a grandes empresas de la industria musical como lo es Live Nation, encargada de grandes giras como la de Shakira este mismo año.

Aunque la decisión judicial no es firme y aún puede ser recurrida, representa una victoria clave en un conflicto que se ha prolongado durante años. Como dice en La vereda de la puerta de atrás, si su vida fuera una escalera, se la ha pasado en vela buscando el siguiente escalón, algo que ha logrado incluso después de fallecer.