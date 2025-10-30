El rey Carlos III inicia los trámites para quitar sus títulos al príncipe Andrés

La familia real británica ha anunciado este jueves que el rey de Carlos III ha iniciado el proceso formal para retirar los títulos al príncipe Andrés, en medio de las acusaciones con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, y ha sido expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres.

"El príncipe Andrés pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor. Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión de contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada", reza un comunicado de Buckingham Palace.

Según ha sostenido, estas medidas son "necesarias a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra". "Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso", han concluido.

Este movimiento por parte de la Casa Real británica era esperado después de que hace unos días fuera el propio príncipe Andrés quien anunciara su renuncia a los títulos y honores reales con el objetivo de que "las continuas acusaciones" contra él y sus vínculos con Jeffrey Epstein le "distraigan" del trabajo de la familia real británica.

El hermano del rey Carlos III se ha visto involucrado en los últimos años en diversos rumores que le relacionan directamente con el magnate estadounidense y pedófilo convicto, algo que Andrés ha negado rotundamente.

Andrés de Inglaterra ya anunció en 2019 que abandonaba sus actividades públicas, aunque en las últimas semanas había aumentado la presión después de que se revelara un correo que éste envió a Epstein que confirmaba que había seguido en contacto con él más tiempo de lo que había dicho en una entrevista en BBC.

En el mensaje, el príncipe le decía que estaban "juntos en esto" y le prometía al estadounidense que seguirían en contacto y volverían a "jugar más" después de que éste se hubiese declarado culpable de solicitar sexo a una menor y al día siguiente de que salieran a la luz unas fotografías de Andrés con la joven de 17 años Virginia Giuffre.

Esta última, que se suicidó a los 41 años el pasado mes de abril, publicó este mismo jueves sus memorias póstumas, en las que decía que Andrés creía que tener sexo con ella "era su derecho de nacimiento".

Según contaron hace unas semanas los medios británicos, la ex mujer de Andrés, Sarah Fergurson, tampoco seguirá utilizando el título de duquesa de York, pero sus hijas Beatriz y Eugenia sí que mantendrán el título de princesas. Según otros correos electrónicos filtrados en septiembre, Ferguson también mantenía relación con Epstein, a quien llamaba "amigo supremo".