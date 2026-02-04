Reverte señala la contradicción "en palabras exactas de David Uclés" sobre la Guerra Civil y sus jornadas

La polémica sigue servida en el mundo de la cultura, que sigue pendiente del cruce de declaraciones entre Arturo Pérez-Reverte y David Uclés, después de que este último decidiera no acudir a las jornadas organizadas por el primero sobre la Guerra Civil española.

Este martes, Reverte rescató unas declaraciones de Uclés en las que hace unos meses hablaba de ella en unos términos bien distintos a los que argumentó para rechazar la invitación.

El pasado mes de septiembre, en la presentación de El viaje de mi padre, de Julio Llamazares, David Uclés afirmó que se tranquilizó al leer la dedicatoria del libro, que dice: "A los que perdieron la Guerra Civil española, de uno y otro bando".

"A mí esto ya me ganó", explicaba el escritor, que seguía explicando que "antes de escribir mi novela fui a muchas presentaciones de otros escritores y de alguna me fui porque decían que solo querían honrar a las víctimas de una parte", un hecho que le parecía entonces "muy inhumano".

Explicaba entonces Uclés que muchas de las víctimas de la Guerra civil "no tendrían una noción política establecida ni un pensamiento crítico desarrollado. Fueron porque tenían que ir, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ya sean de un color o de otro, son inocentes que caen".

Además, asentía a unas palabras posteriores de Llamazares que defendía que "salvo los que la dirigieron y ganaron y se beneficiaron de ella, todos los demás perdieron".

La contradicción de Uclés

Estas palabras de hace tan solo unos meses, septiembre de 2025, chocan con las que dijo Uclés en sus redes sociales el pasado 25 de enero cuando publicó un vídeo en el que anunciaba que no asistiría a las jornadas sobre la Guerra Civil organizadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra.

"Debo ser honesto y fiel a los principios que defiendo. El 2 de febrero no estaré en Sevilla, en las jornadas de la Edición de Letras, y no porque el título -"¿La guerra que todos perdimos?"- no sea exacto ni justo", comenzaba diciendo Uclés.

El escritor jiennense siguió explicando que no acudiría al evento por la presencia de José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros, "dos personas que para mí quebraron los derechos fundamentales del hombre".

Este anunció no sentó nada bien a un Pérez-Reverte que criticó posteriormente que Uclés se estaba "construyendo un personaje" y calificó esta actitud como una "imperdonable descortesía".

Después de aplazar las jornadas ante la intención de "grupos de ultraizquierda" de "manifestarse de forma violenta ante el lugar" donde estaba previsto celebrarlas, Reverte anunció esta semana que se celebrarán el próximo mes de octubre y que Uclés no estaría invitado a participar en ellas.

"Se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas", sentenció.