Resuelto el crimen de Facundo en Las Tablas: el asesino era un marido obsesionado con una supuesta infidelidad de su mujer

La Policía Nacional ha logrado esclarecer los hechos sobre el crimen de Facundo, un ingeniero de 37 años de nacionalidad española y origen argentino que fue hallado muerto en la localidad de Las Tablas la pasada semana. Según han apuntado las autoridad, el autor de los hechos era un hombre que conocía a la víctima y que sospechaba de una supuesta infidelidad de su mujer.

El crimen tuvo lugar el pasado 14 de julio en el domicilio de la víctima. Alberto Juan, presunto autor de la víctima, acudió a la vivienda para asestarle varias puñaladas creyendo que Facundo mantenía una relación sentimental a escondidas con su mujer.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo V de Homicidios, ha permitido reconstruir los hechos y confirmar que el ataque fue planificado. El agresor sabía dónde residía el ingeniero y acudió a su vivienda armado con un espray de gas pimienta y un cuchillo de cocina.

Un crimen premeditado

Según las pesquisas policiales, el autor de los hechos acudió hasta el domicilio de la víctima en Las Tablas, llamó al timbre y esperó a que Facundo le abriera la puerta. Este conocía al hombre que se encontraba al otro lado de la puerta, por lo que le abrió sin sospechar nada.

Tras acceder al domicilio, el agresor le roció gas pimienta y le asestó un total de 14 puñaladas, once de ellas en la parte frontal del cuerpo y tres por la espalda. Algunas heridas presentaban una gran profundidad, evidenciando la extrema violencia del ataque. Tras ello, abandonó el lugar con un vehículo de color rojo, ocultando parcialmente su identidad con una gorra y unas gafas de sol.

El autor acabó suicidándose

Después del asesinato, Alberto Juan se dirigió hasta La Adrada, en la provincia de Ávila, donde se encontraba su esposa. Tal y como explica la policía, pasó varias horas con ella antes de marcharse y suicidarse arrojándose por un barranco en la zona conocida como la Charca de la Hoya.

Fuentes cercanas al caso aseguran que ella quería separarse de él y, fruto de su obsesión, comenzó a investigar si había una tercera persona en la vida de ella. Los investigadores de homicidios descubrieron que la mujer y la víctima mortal iban juntos al mismo gimnasio, a pocos pasos de la urbanización en la que residía Facundo.

El gas pimienta, motivo de alerta de los vecinos

La policía quedó alertada de los hechos debido al fuerte olor a químico que inundó el domicilio. Los vecinos, ante el olor del gas pimienta, decidieron llamar a las autoridades. Una vez dentro, encontraron el cuerpo de Facundo tendido en el suelo, con catorce puñadas y el cuchillo de 20 centímetros con el que el agresor había actuado.