La Reina con las mujeres gitanas

Luisa Muñoz lleva toda la vida trabajando en el mercadillo. A los 13 años la casaron y a los 14 era madre. Hoy no desea que sus nietos se dediquen a la venta ambulante; es una vida dura. Si llueve o si caen cuarenta grados a la sombra, el puesto hay que atenderlo del mismo modo. Y hoy se lo ha contado a la Reina. "Hemos hablado con ella de los jóvenes. Yo no me gustaría que mis nietos trabajaran en el mercadillo, me gustaría que trabajaran en otra cosa, porque este vida es muy dura, porque vives el dia a dia", señala. "Desde los 13 años llevo trabajando. La primera vez que yo salí a trabajar, se lo he comentado a la Reina, fue en su tierra en Asturias. Íbamos con mantelerías, con sábanas y la verdad que muy bien, muy bonito, una gente muy cercana y preciosa aquella experiencia, afirma Luisa.

Celia Gabarri es la responsable del área de mujeres gitanas de la Fundación Secretariado Gitano. Nada más verla, la reina Letizia le ha preguntado "¿tu hermano sigue con la peluquería?. Estaba preocupada de que la Reina no se sintiera cómoda pero una vez roto el hielo, todo ha ido sobre ruedas: "Lo que hemos hecho es genera un espacio de comodidad. Y ella también ha dado paso porque, la verdad, desde que ha llegado nos conocía. Había mirado con que mujeres iba a estar y cuál era nuestra trayectoria. Entonces, eso también ha hecho romper el hielo de forma directa".

"Luego está su faceta de periodista - añade Celia Gabarri- y yo lo que he notado es que desde el primer momento pregunta mucho, se interesa y todas hemos acabado diciendo qué buen rato y cercanía que no te imaginas. Y sobre todo, ya no tanto las preguntas, sino el interés real que ha mostrado por la situación de las mujeres gitanas.

Para Sara Jiménez,directora general de la Fundación Secretariado Gitano, "ha sido un diálogo muy fluido con la Reina, ella siempre ha mostrado mucho interés por las mujeres gitanas, la situación educativa y los retos pendientes. Hemos hablado de la promoción laboral de las mujeres gitanas, del gran tema pendiente que es la educación y de cómo ese salto de las mujeres gitanas depende del tema educativo". "El imaginario social que todavía se tiene, los prejuicios los estereotipos, la discriminación, que es algo también presente en la vida de las personas gitanas. Y la labor que hacemos desde nuestra organización para promocionar la realdad de las mujeres gitanas y del pueblo gitano", asegura Sara Jiménez.

La Reina en la Fundación Secretariado Gitano conversa con mujeres gitanas, en presencia del ministro Pablo Bustinduy. | Europa Press

Los datos hablan por si solos

Las niñas gitanas enfrentan todavía muchas barreras en lo que respecta al acceso, en condición de igualdad, a una educación inclusiva y de calidad y una enorme brecha social, señala la Fundación Secretariado Gitano. El fracaso escolar alcanza el 63% en las mujeres gitanas. Y el analfabetismo llega al 14% en las mujeres gitanas, frente al 1,81% de las mujeres de la población general. Las mujeres gitanas tienen una tasa de paro del 60%. Sufren discriminación en el ámbito del empleo incluso ya desde la entrevista de trabajo. Y etso trae una sensación de descorazonamiento: el 24,2% de las mujeres no busca un empleo, sencillamente porque creen que no lo van a encontrar.