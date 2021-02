El epidemiólogo Quique Bassat alerta de las consecuencias de desescalar a una velocidad "que no toca"

El descenso en las cifras de contagios y en la incidencia acumulada de los últimos días ha llevado a que muchas comunidades autónomas empiecen a suavizar las restricciones impuestas. Sin embargo, la decisión de reabrir la hostelería ha sido criticada por la Organización Mundial de la Salud y por muchos expertos, que consideran que puede ser un peligro de cara a una cuarta ola en el país.

El epidemiólogo Quique Bassat ha explicado este viernes en Espejo Público que, cada vez que mejoran los números, la gente se olvida. "Desescalamos a un velocidad que no toca", explica. Además, ha añadido que, si bien algunas restricciones pueden moderarse, como la de abrir bares y restaurantes, lo cierto es que debe hacerse con "muchísima prudencia".

A pesar de esto, los datos demuestran que la pandemia aún está lejos de ser controlada, con más de 500 fallecidos en las últimas 24 horas. Respecto a la pregunta de su debería haberse decretado un confinamiento más severo, Bassat ha destacado que tras las vacaciones de Navidad "advertimos de que era necesario y, aunque dijimos que las medidas establecidas iban a funcionar, cuestionamos su velocidad y si iban a ser lo suficientemente rápidas para cambiar las tendencias".

"Venimos de la semana más mortífera"

También ha señalado que parece que se ha conseguido revertir esta situación, aunque "ha costado muchos contagios y, sobre todo, muchas muertes" porque venimos de "la semana más mortífera", y ha recalcado que el retraso en seguir las recomendaciones planteadas tiene consecuencias. "Si no lo hacemos suficientemente estricto tenemos que asumir que gente enfermará y gente morirá", ha expuesto.

Por otra parte, ante las declaraciones del juez Garrido, del País Vasco, que ha criticado la figura de los epidemiólogos, Bassat ha explicado que "en el 'cursillo' que di no me enseñaron a responder ante esta clase de declaraciones. Me parece insultante que alguien se dedique a insultar la labor de los epidemiólogos".

Asimismo, en cuanto a las protestas de los hosteleros, que declaran que sus establecimientos nunca han sido un gran foco de contagios y que se les está tratando como el "chivo expiatorio" de la pandemia, el epidemiólogo ha manifestado que existen evidencias suficientes para decir "que los bares y los restaurantes es donde se producen contagios". Sin embargo, también ha afirmado que la actividad de la hostelería al aire libre tiene "mucha menos incidencia".